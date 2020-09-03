Орлята учатся создавать digital-проекты. Итоги онлайн-смены в ВДЦ «Орлёнок»

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27 августа во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялся финал первой в истории лагеря онлайн-смены. Юные участники представили жюри результаты работы — самостоятельно разработанные сайты. Онлайн-программа организована Академией будущего KIDSDEV при поддержке «Родительского университета» ГК «Просвещение».

Online Digital-лагерь, рассчитанный на детей от 10 до 16 лет, открылся в «Орленке» 17 августа. В течение 10 дней под руководством опытных наставников участники знакомились с новыми профессиями и учились создавать сайты.

По итогам смены 7 юных участников из Москвы, Московской области и Краснодарского края представили команде жюри проекты, которые эксперты смогли оценить по основным критериям: уровню креатива, качеству самопрезентации и самого сайта — его дизайна, копирайтинга, навигации и пользовательским решениям. Каждая авторская идея была представлена в формате сайта: со своим дизайном, версткой, продуманной структурой и особыми предложениями для читателей, которые стали одним из главных пунктов обсуждения жюри. В состав жюри вошли ведущие эксперты Группы компаний «Просвещение», Siemens, Mail.ru Group и Qiwi.

«Онлайн-смена позволила ребятам познакомиться со спецификой работы интернет-проектов. Орлята научились конструировать сайты и получили навыки продвижения собственных креативных идей посредством современных инструментов. Созданные во время смены работы школьники смогут добавить в своё будущее портфолио. Программа в «Орлёнке» стала пилотной, но очень интересной и продуктивной, в дальнейшем мы планируем расширять линейку таких проектов в содержание нашей деятельности» – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

«Возможность увидеть идеи юного поколения — это всегда большой ресурс даже для организаций с действительно большим опытом работы. Я уверена, что авторские концепции, которые представят нам сегодня участники, включая подходы к работе с аудиторией, графические и текстовые решения, заслуживают самого пристального внимания. Именно вам, ребята, решать, какой будет digital-среда в будущем. Благодарю „Орленок“ и Академию будущего KIDSDEV за возможность принять участие в сегодняшнем „открытии“. С нетерпением ждем ваших презентаций!» — пожелала успехов участникам руководитель направления цифровых коммуникаций ГК «Просвещение» Ольга Давыдова.

«За эти 10 дней мы активно поработали. Изучали базовые приемы верстки и типографики. Учитывая сжатые сроки, работали на конструкторе сайтов Tilda. Каждый из ребят выбрал интересующую его сферу и направление, так что я никому ничего не советовал, исключительно помогал. Наше жюри я прошу судить проекты максимально строго. Предлагайте свои решения и идеи, делайте замечания, чтобы в будущем мы действительно смогли разместить проекты ребят в интернете. У них есть потенциал приносить пользу людям», — рассказал наставник смены, специалист QACADEMY Владимир Раджапов.

Первым проектом, представленным командой из трех ребят — Анной Утяшевой, Даниилом Кожемяко и Павлом Филипповым — стал новостной сайт о компьютерных играх «JUSTICE», ориентированный на современных геймеров. Валерия Степанова из Краснодара, которая и стала победительницей смены, представила проект «Сонные сказки для маленьких совят». Все члены жюри отметили как высокий художественный уровень работы 16-летней участницы, так и развитую навигацию, и множественные форматы контента.

Вторым «литературным» проектом стал сайт «BookWorm» Тимофея Горбенко. Портал имеет все шансы стать крупным агрегатором, уже сейчас участник представил концепцию объединения книжных подборок по жанрам с добавлением аудиокниг и текстов классических произведений с иллюстрациями. Финальным представленным проектом стал символический для «Орленка» сайт «Worldmet» в помощь вожатым и педагогам. Его авторы, Мария Стрельцова и Дарья Донченко, разработали более 80 материалов, в том числе сценарии проведения «костров» и «огоньков», рекомендации по решению конфликтов и многое другое.

По результатам онлайн-смены каждый участник получил сертификат об успешном прохождении digital-курса. Ребята также получили подарки от организаторов и партнеров мероприятия. Победительница Валерия Степанова получила также и главный приз — сертификат на прохождение онлайн-курса «Я — предприниматель» от Академии будущего KIDSDEV.