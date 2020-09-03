Екатеринбург закрывает школы

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В Екатеринбурге уже вторую школу отправили на карантин из-за коронавируса. Что там происходит, объяснил в интервью радио Sputnik уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Школа №179 в Екатеринбурге уходит на карантин из-за подозрений, что один из сотрудников учебного учреждения заражен коронавирусом. 2 сентября на карантин отправили также школу №148. Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что местные власти будут делать все, ради защиты здоровья детей и педагогов.

"У нас несколько образовательных организаций входят в особенный режим. Он связан с выявленным заболеванием или выявленными носителями. Все это происходит по решению специалистов Роспотребнадзора. Все действия направлены только лишь на сохранение здоровья обучающихся и сотрудников образовательных организаций. Мы же понимаем, что решение об очном начале обучения имело под собой риск", - рассказал Игорь Мороков.

Школьников из закрытых школ будет ждать переход на удаленное обучение, которое успели протестировать весной. Остальные учебные учреждения Екатеринбурга и Свердловской области продолжат учебный год в очном режиме.

"Технологии отработаны. Будет дистанционка. Технические возможности у нас существуют. Особенно в Екатеринбурге. Думаю, что особых сложностей не будет. По крайней мере, ко мне ни один из родителей пока не обращался по поводу этой ситуации", - пояснил в интервью радио Sputnik уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/