В ШКОЛЕ №5 ГЕЛЕНДЖИКА ОТКРЫЛИ БЮСТ ГЕРОЯ СССР

/Образование/

Практически все школы курорта носят имена героев Великой Отечественной войны. Пятая школа названа именем героя Советского союза Андраника Мурадяна.

И сегодня, в день 75-летия окончания Второй мировой войны, в ходе торжественной линейки, в школе №5 открыли бюст Андраника Окоповича, он установлен во внутреннем дворе образовательного учреждения.

Присутствующий на мероприятии председатель городского совета ветеранов Владимир Супрунов отметил, хотя Герой Мурадян был армянином, жил в русском Геленджике, он погиб, защищая украинскую землю. Таким образом, не стоит делить людей на расы и нации, нужно жить дружно, несмотря ни на что.

Это действительно актуально, учитывая, что в Геленджике проживают более 80 национальностей и в одном классе могут учиться армянин, украинец, русский и грек.

Право торжественно открыть бюст Героя, выполненный из цельного спитакского гранита, предоставили президенту пятой школы и руководителю армянской диаспоры в Геленджике Сурену Варданяну. После чего все желающие возложили к скульптуре цветы, а настоятель армянской церкви в Новороссийске Тер Комитас освятил бюст.

Теперь учебный процесс геленджикских учеников школы №5 будет проходить под неусыпным присмотром Героя Советского Союза.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик