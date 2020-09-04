Школьники ЮФО примут участие в цифровом фестивале профессий «Билет в будущее» на площадке нацфинала чемпионата WorldSkills Russia

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Школьники Южного федерального округа примут участие в цифровом фестивале профессий «Билет в будущее», который пройдет с 7 по 20 сентября на площадке Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Школьники Южного федерального округа примут участие в цифровом фестивале профессий «Билет в будущее», который пройдет с 7 по 20 сентября на площадке Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Цифровой фестиваль профессий – новый уникальный формат, специально разработанный для проведения практических мероприятий проекта «Билет в будущее» в рамках нацфинала чемпионата WorldSkills Russia. Чемпионат стартует 6 сентября в г.Новокузнецке Кемеровской области. В этом году он впервые пройдет в дистанционно-очном формате: обеспечит такой алгоритм мероприятий платформа чемпионата, которая начала работу вчера, 2 сентября.

«Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет принять участие в нацфинале и в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее» через платформу чемпионата http://wsr.online. Это уникальная возможность для каждого подростка – посмотреть трансляции соревнований, работы настоящих профессионалов и задуматься о собственном профессиональном выборе, – отмечает директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова. – На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства – возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта «Билет в будущее» и будет представлять свой регион на следующем финале».

Такой путь, например, прошёл девятиклассник Никита Шипилов: в 13 лет он открыл для себя инженерный дизайн, когда впервые принял участие в профессиональных пробах проекта «Билет в будущее» в Ульяновском авиационном колледже — Межрегиональном центре компетенций в 2018 году. Уже через год Никита занял второе место по компетенции «Инженерный дизайн CAD» на пятом открытом корпоративном чемпионате Объединенной авиастроительной корпорации по профмастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills. В этом году он стал финалистом VIII Национального чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ульяновской области в дистанционно-очном формате среди юниоров по этой же компетенции.

Сейчас такая перспектива открывается для всех школьников страны. На фестивале будут представлены профпробы в форматах онлайн try-a-skill и уроков профессионального мастерства. Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах, где участников разделят по возрастным категориям – и объединят в небольшие группы для прохождения профпроб по конкретным компетенциям. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Эксперты смогут и лично пообщаться со школьниками, если позволит эпидемиологическая ситуация того или иного региона.

Мероприятия цифрового фестиваля профессий доступны для всех учеников 6-11 классов: через раздел «Активности для школьников» на сайте http://wsr.online они смогут перейти на платформу «Билет в будущее» и записаться на профпробы. У каждого участника фестиваля есть шанс попробовать себя в четырех активностях.

Побольше выбор у российских школьников, уже включившихся в проект «Билет в будущее». Во-первых, проект предусматривает более широкий перечень мероприятий для прохождения профпроб. Во-вторых, участникам проекта ещё проще записаться на прохождение практических мероприятий – ведь они уже прошли онлайн-тестирование на платформе «Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/.

В настоящий момент 39 из 79 регионов-участников проекта «Билет в будущее» подтвердили свою готовность организовывать профориентационные мероприятия в форматах фестиваля профессий (онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства). В их числе – 4 региона ЮФО: Республика Адыгея, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Число таких регионов может вырасти; остальные регионы проекта продолжат проведение профпроб в рамках традиционной модели проекта. С каждым годом российские школьники получают всё больше возможностей для поиска себя в будущей профессии. В этом году для записи на профориентационные мероприятия им нужно лишь выбрать более удобную для себя платформу - либо нацфинала чемпионата, либо проекта «Билет в будущее».

Источник: https://bilet.worldskills.ru