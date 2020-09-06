«Долиной Менделеева» РХТУ заинтересовались китайские инвесторы

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Во время видеоконференции участников Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств государств-партнеров по сотрудничеству в области промышленности состоялось обсуждение совместных проектов различного профиля, предполагающих существенные инвестиционные перспективы для сторон. Озвученные объемы потенциальных инвестиций в инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Долина Менделеева» при РХТУ им. Д.И. Менделеева достигают $1 млрд.

Планируется, что китайская сторона сможет инвестировать в инфраструктуру ИНТЦ «Менделеевская долина», передовое оборудование, а также в научно-исследовательскую деятельность и разработки ученых. Напомним, что на днях градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о строительстве новых дополнительных корпусов центра на ул. Героев Панфиловцев, вл. 20, корпус 1. В составе инновационного центра возведут два корпуса высотой не более 25 метров и общей площадью 28 150 кв. метров.

Особое внимание было уделено сотрудничеству центра "Долина Менделеева" с китайскими предприятиями химического кластера. На обсуждении перспектив взаимодействия членов рабочей группы по сырьевым материалам, российскую делегацию возглавлял Директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации А.Ю. Орлов. Мнение китайской стороны транслировал заместитель генерального директора Департамента сырьевой промышленности Министерства промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Чанг Гуову.

Проект был выделен сторонами как один из основополагающих в намеченном плане сотрудничества государств-партнеров. В ходе рабочей встречи делегации с интересом обсудили трехстороннее взаимодействие для создания совместных научных разработок Китайских промышленников, «Долины Менделеева» и РХТУ. Министерство промышленности и торговли РФ выразило готовность содействовать в обеспечении сотрудничества. Также, делегация Китая в ближайшей перспективе планирует посетить ИНТЦ «Долина Менделеева» и РХТУ имени Д.И. Менделеева.

«ИНТЦ «Долина Менделеева» от других производственных и экономических зон отличает наличие в каждом центре вуза-лидера. Это позволяет не только планировать подготовку кадров, необходимых для реализации самых амбициозных технологических задач, но и создавать для выпускников привлекательные образовательные траектории, а компаниям позволяет успешно конкурировать за лучших специалистов. Лабораторные возможности инновационного центра позволят проводить испытания новых видов высокотехнологичной продукции, осуществлять паспортизацию и аттестацию материалов на стадии разработки для подтверждения возможности их применения в производстве», – рассказал директор Фонда «Долина Менделеева» Евгений Тоневицкий.

За последние годы во всем мире подобные «Долине Менделеева» проекты в различных отраслях получили заслуженное признание и принесли участникам высокий фидбэк, по мнению независимых экспертов – такие объемы инвестиций являются хорошей заявкой для стартующего проекта. Идея создания инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» в 2018 году – результат совместной работы Российского химико-технологического университета и Минпромторга.

Источник: Пресс-служба Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева