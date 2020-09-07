Россияне поддержали уроки сексуального просвещения в школах

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Большинство россиян поддерживают идею введения в школах уроков сексуального просвещения, показал опрос. Если этого не произойдет, то у части подростков появится отторжение к этому занятию, рассказал радио Sputnik врач-сексолог Александр Полеев.

Почти 75% россиян высказались за введение уроков сексуального просвещения в российских школах. Такие данные приводит сервис "Доктор рядом" по итогам социологического опроса.

Причина столь высокого показателя одобрения этой идеи в том, что взрослые не всегда могут самостоятельно дать детям нужную информацию, а она жизненно необходима, считает сексолог Александр Полеев.

"Подростки начинают сексуальную жизнь еще в школе. Во всяком случае в больших городах России 10 и 11 класс для большинства является временем начала сексуальной жизни. Для этого необходим какой-то минимум знаний, но у нас есть установка, что для секса знания не нужны, а это не так", –рассказал врач.

Исследователи также выяснили, кто именно должен рассказывать школьникам о способах контрацепции. По мнению 65% опрошенных, это работа приглашенного врача. На втором месте по популярности оказался ответ, что это дело школьного психолога (37,1%), дальше идут родители (15,2%), учителя (11,3%), представители церкви (3,3%).

Пока же уроки сексуального посвящения не появились, обучением российских школьников занимается интернет, а это вредно, уверен сексолог Александр Полеев.

"Свято место пусто не бывает. Если нет уроков соответствующего просвещения в школе, то это заменит интернет. В интернете видеоролики все-таки не учебные, они показывают не тот секс, который бывает в жизни. Такой секс, как в интернете, иногда бывает, но это точно не то, что должны делать десятиклассники, пока родителей нет дома", – заключил врач в интервью радио Sputnik.

В опросе сервиса "Доктор рядом" приняли участие 4,2 тысячи россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди опрошенных примерно поровну мужчин (52%) и женщин (48%). Более 60% участников исследования жители городов-миллионников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/