Школьная команда из Краснодарского края примет участие в финальном этапе первого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности

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Команда «Инкогнито» лицея «Морской технический» г. Новороссийск поборется за звание победителя первого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.

В федеральном этапе Чемпионата примут участие сильнейшие коллективы, прошедшие через сито предварительных, муниципальных и региональных этапов. А это 8000 участников (более 1000 команд) на предварительном, 4000 участников (более 500 команд) – на муниципальном и 1000 участников (150 команд) – на региональном этапах. Возраст участников – 14-16 лет.

9 сентября новороссийские школьники сразятся в коммуникативных и финансовых боях с ребятами из Барнаула и Саратова. Участники соревнований будут дискутировать на проблемные темы, связанные с ролью денег в жизни современного человека, решать сложные задачи и кейсы, основанные на реальных ситуациях и содержащие актуальные статистические данные, а также отвечать на вопросы оппонентов, защищая свою позицию.

17 и 18 сентября после проведения отборочных турниров состоятся полуфинальные встречи и финал, который определит победителя первого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.

Мероприятие проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

По вопросам освещения финального этапа Чемпионата и за дополнительной информацией о мероприятии просьба обращаться в пресс-центр Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности.

Источник: http://www.vashifinancy.ru/