ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

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Единый государственный экзамен по иностранному языку должен оставаться выбором выпускников, а не обязательным предметом, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. В интервью радио Sputnik он объяснил свою позицию.

В Минпросвещения решили не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее обязательный ЕГЭ по иностранному языку планировали ввести к 2022 году.

"Решение вводить обязательный единый госэкзамен по иностранному языку было неправильным, несмотря на то, что иностранный язык, естественно, полезен для общего развития человека. Во-первых, стимулов для изучения иностранного языка для тех, кто хочет его изучать, вполне достаточно. Это и поступление в престижные вузы, и ориентировка на работу в иностранных зарубежных компаниях, это и общая тенденция молодежи к тому, чтобы жить не в России. Во-вторых, ЕГЭ по иностранному языку предполагает, что язык преподается везде и качественно, а это не так. Во многих городских школах, не говоря уже о сельских, он преподается не так, чтобы можно было сдать ЕГЭ. Таким образом части ребят, которым иностранный язык на самом деле полезен, но не обязателен, пришлось бы остаться без аттестата зрелости, без документа о школьном образовании", – считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/