Российский школьник взял золотую медаль на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

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Стали известны итоги Европейской олимпиады по информатике (European Junior Olympiad in Informatics, EJOI), которая прошла в дистанционном формате 2-6 сентября. В соревновании участвовали 136 школьников до 15 лет из 27 стран. Подготовкой сборной России занимались тренеры из МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета Иннополис.

Участие сборных команд в международной олимпиаде организует Российский университет дружбы народов. Оператором всероссийской олимпиады школьников в 2020 году является Академия «Просвещение», входящая в одноименную Группу компаний.

Фактическое местонахождение оргкомитета и жюри олимпиады было в Тбилиси (Грузия), в России соревнование проходило по системе онлайн-прокторинга в Университете Иннополис, Москве и Челябинске. Участникам предстояло пройти 2 тура олимпиады по 4 часа. В каждом туре нужно было решить по 3 задачи, которые оценивались по 100 баллов максимум.

В олимпиаде участвовали школьники из 27 стран, в том числе Армении, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Франции, Латвии, Швеции. Каждую страну в официальном зачете представляли по 4 школьника. От России участие принимали ребята из Москвы, Челябинска и Казани – призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2019 или International Autumn Tournament in Informatics 2019. Школьники, которые прошли по баллам на олимпиаду, но не попали в официальную сборную, участвовали в неофициальном зачете.

По результатам двух туров олимпиады сборная России получила 1 золотую и 3 серебряные медали. Обладателем золотой медали стал Валерий Родионов (лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ, г. Казань). При этом в общекомандном зачете сборная России заняла первое место и поделила его с командой Украины по медалям, и первое место по сумме набранных баллов официальными участниками.

Результаты сборной России на EJOI-2020:

Золото – 2 место – Валерий Родионов (430 баллов), лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ (Казань)

Серебро – 9 место – Данил Клищ (335 баллов), физико-математический лицей № 31 (Челябинск)

Серебро – 9 место – Дмитрий Галатенко (335 баллов), ГБПОУ «Воробьевы горы» (Москва)

Серебро – 13 место – Александр Климчук (330 баллов), лицей «Вторая школа» (Москва)

Официальный рейтинг EJOI-2020: https://ejoi2020.ge/static/assets/official/Rankings/Ranking.html

Неофициальные результаты сборной России на EJOI-2020:

Ренат Каримов – 1 место (351 балл), что приравнивается к золотой медали, лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ (Казань)

Дарья Грекова – 2 место (349 баллов), что приравнивается к золотой медали, физико-математическая школа № 2007 (Москва)

Иван Пискарев – 8 место (229 баллов), что приравнивается к бронзовой медали, школа № 2086 (Москва)

Неофициальный рейтинг EJOI-2020: https://ejoi2020.ge/static/assets/unofficial/Rankings/Ranking.html

Руководителями сборной выступили Елена Андреева, тренер сборной юниоров России, член Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике, заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ и Павел Маврин, ассистент факультета ИТиП Университета ИТМО, чемпион мира ICPC 2014, член ЦПМК ВсОШ по информатике, ведущий тренер по спортивному программированию Университета Иннополис.

О том, как проходил отбор в российскую команду для EJOI, рассказала ее руководитель Елена Андреева (МГУ им. М.В. Ломоносова):

«Состав сборной отбирался на учебно-тренировочных сборах среди участников 2005 года рождения, призеров заключительного этапа олимпиады 2019 года, или участников, набравших необходимое число баллов на региональном этапе олимпиады 2020 года. Четверо лучших и составили сборную Российской Федерации на EJOI-2020. Двое из них – золотой и серебряный медалисты ЕJOI-2019 (Клищ Данил и Галатенко Дмитрий соответственно). Наша основная команда заняла первое общекомандное место как в медальном зачете, так и по сумме набранных баллов. Надеемся увидеть наших юниоров в дальнейшем в составе основной сборной команды России на международной олимпиаде по информатике!».

Успехи российской команды также прокомментировал руководитель Олимпиадного центра Университета Иннополис Владимир Сметанин:

«Стабильно все члены нашей сборной завоевывают медали не ниже серебра. Это и первое место в общекомандном зачете говорит об отлично настроенной системе и методике подготовки юниоров по информатике в России. Ждем дальнейших успехов ребят в более старших и сложных категориях».

Источник: European Junior Olympiad in Informatics