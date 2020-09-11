Учились дистанционно? Получите скидку на интернет

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В Госдуме предложили предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, где дети учились дистанционно. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, сообщают СМИ. Соответствующее письмо отправлено на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева.

На сегодняшний момент онлайн-обучение действительно не продумано и достаточно дорогостояще для домохозяйств, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

"Требуется приобретение аппаратуры, которая не у всех семей есть, люди скидывались для того чтобы получить возможность выхода в интернет, и тарифные планы не самые лучшее. Для этого требуется и участие родителей. Не все школьники, особенно младших классов, могут сами выходить в интернет. Должен быть равнозначный подход – школы на время дистанционного обучения разгружаются, и финансирование должно уходить на онлайн-образование. Операторам связи без разницы, кто будет оплачивать – абоненты или бюджет", – сказал Денис Кусков.

Однако просто компенсация затрат на доступ в интернет по большому счету не решит проблем, уверен эксперт.

"Гораздо больше ситуаций связано с тем, каким образом организовать все понятно и прозрачно для учеников. То, что происходило в конце прошлого учебного года, не напоминало онлайн-образование, а напоминало просто вывешивание информации на досках, это разные вещи. Нужно регулировать подобные вещи и обеспечивать единый процесс обучения", – считает Денис Кусков.

Напомним, в России с 1 сентября школьники и студенты вернулись к занятиям в очном режиме. Однако в ряде субъектов страны из-за увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19 было принято решение о возвращении на дистанционное обучение. Таким образом семьи вынуждены брать на себя расходы по организации онлайн-занятий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/