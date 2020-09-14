Школьников и студентов приглашают к участию в интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире»

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21 сентября 2020 года в Президентской библиотеке будет дан старт одиннадцатой ежегодной интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире».

Учащиеся 10–11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию. Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны до 30 ноября 2020 года включительно.

С сентября 2020 по март 2021 года старшеклассники будут выполнять задания в рамках трёх этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап, по сложившейся традиции, даёт участникам возможность проверить свои знания в очном формате. Школьники из Санкт- Петербурга и Ленинградской области встречаются на Сенатской площади, 3; финалисты из других городов – на площадках удалённых электронных читальных залов Президентской библиотеки, работающих во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в 30 зарубежных странах.

Для иностранных школьников старше 14 лет и студентов олимпиада проводится по предмету «Русский язык как иностранный». Она включает два обязательных этапа. 1 октября 2020 года начинается первый отборочный этап, который будет проходить в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования. Подробнее об олимпиаде по русскому языку как иностранному можно узнать на сайте http://olympiada.prlib.ru/rusforeign.

Президентская библиотека проводит большую работу по поддержке призёров и победителей олимпиады. Лучшие участники уже сейчас получают преимущества при поступлении в вузы России.

Задания для олимпиады разрабатываются, в том числе, на основе материалов фонда Президентской библиотеки, которые представлены на портале учреждения. Попробовать свои силы, потренироваться, ознакомиться с вопросами школьники могут в разделе «Архив» на сайте олимпиады, где представлены задания за все годы её существования.

В 2019–2020 учебном году в олимпиаде «Россия в электронном мире» приняли участие более 6 000 человек из 77 регионов России и более чем 30 стран Европы, Азии и Африки.

За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в олимпиаде попробовали более 45 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в самые престижные российские вузы.

Подробная информация об участии в мероприятии размещена на сайте http://olympiada.prlib.ru/, также можно обращаться в научно-образовательный отдел: (812) 305-16-51, olympiada@prlib.ru.

Источник: http://www.prlib.ru/