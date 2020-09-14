Эксперты сварочных технологий обсудили важность практического обучения в профобразовании

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11 сентября в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел круглый стол «Практикоориентированное образование: проблемы и решения». Эксперты и представители крупнейших образовательных учреждений России обсудили актуальные вопросы повышения качества подготовки специалистов по современным сварочным технологиям.

«Сейчас в глобальную систему обучения сварочного персонала включены 56 ведущих стран. Сварочные сообщества мира объединены в Международный институт сварки – именно здесь рождаются международные технические стандарты по сварке и разрабатываются системы сертификации персонала. Это стратегия развития российской образовательной системы – интеграция в международное образовательное пространство», – считает директор Российского научно-технического сварочного общества Александр Мулин. В настоящее время подготовка по передовым стандартам в области сварки осуществляется в Тульском госуниверситете, планируется в Московском политехе.

«Сотрудничая со сварочными колледжами и вузами, мы поддерживаем профессиональные конкурсы сварки и другие профессиональные инициативы. Наша поддержка заключается в обучении и практической демонстрации современных технологий сварки и резки металла, оборудования, материалов», – рассказал Алексей Беликов, генеральный директор компании ESAB Россия и СНГ, крупного лидера в области сварки и резки.

Заведующий кафедрой сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Олег Капустин отметил, что современное оборудование по техническим специальностям является высокотехнологичным и сложным в обслуживании. Выпускники колледжей и вузов не только должны иметь практический опыт работы на таком оборудовании, но также владеть иностранными языками. «Нужны знания английского и немецкого языков. Литература и документы сейчас сложные, переводы сокращенные, а оборудование дорогостоящее», - подчеркнул Олег Капустин.

Еще одним вызовом для системы профессионального образования является автоматизация и цифровизация технологических процессов. Заведующий кафедрой сварки судовых конструкций Санкт-Петербургского морского технического университета Сергей Марков рассказал, что с учетом современных трендов в вузе уже появился новый факультет – «Цифровые промышленные технологии». «Инженеров-сварщиков сегодня не хватает. Меньше всего сейчас будут востребованы в судостроении исследовательские специальности, а будут нужны технологические. Нужны специалисты, подготовленные на современном уровне, умеющие использовать современные лазерные технологии и роботизацию», - подчеркнул Сергей Марков.

Источник: WorldSkills Russia