Названы 100 лучших колледжей России движения «Молодые профессионалы»

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Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» объявил топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации, реализующие мероприятия и проекты движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году. Рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз. Онлайн-церемония объявления итогов топ-100 прошла в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«Важно, чтобы каждый житель страны имел возможность наращивать свои профессиональные компетенции, а для этого нужно определиться, куда идти. Бренд “Молодые профессионалы” – это знак качества. Я рад, что в рейтинге появляются новые колледжи. Думаю, в следующем году конкуренция будет еще сильнее», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

«Российская система профессионального образования сейчас считается одной из лучших в мире. Например, нигде в мире не учат машинному обучению, а в России это уже делают, – подчеркнул генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Желаю, чтобы колледжи воспользовались этим рейтингом не только как признанием заслуг, но и как дополнительной ступенькой для дальнейшего роста, чтобы быть более востребованными и для молодежи, и для наших граждан всех возрастов, которые хотят повысить свой профессионализм».

Все колледжи, вошедшие в топ-100, уже получили в электронном виде сертификаты движения Ворлдскиллс Россия, являющиеся знаком качества. Больше всего колледжей из топ-100 расположены в Москве (40 организаций), Московской области (13), Республике Татарстан (8), Свердловской области (5), а также Тюменской области, Хабаровском крае и Чувашской Республике (по 3 колледжа). Впервые в перечень вошли колледжи Липецкой и Саратовской областей.

Перечень ТОП – 100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) за 2019 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный политехнический колледж»

Волгоградская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский технологический колледж»

Кемеровская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Кемеровская область

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический техникум»

Красноярский край

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»

Курганская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шадринский политехнический колледж»

Курганская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский государственный колледж»

Курская область

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж»

Липецкая область

Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий индустриально-строительный колледж»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7»

Москва

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Москва

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства № 11»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автомобильного транспорта № 9»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский технологический колледж»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»

Москва

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Педагогический колледж № 10»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»

Москва

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 24»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 34»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж бизнес-технологий»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 3»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сервиса и туристической индустрии»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 32»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж полиции»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 10»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова»

Москва

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Пищевой колледж № 33»

Московская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»

Московская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж»

Московская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж»

Московская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Серпуховский колледж»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Электростальский колледж»

Московская область

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Ногинский колледж»

Московская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Павлово-Посадский техникум»

Новгородская область

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский строительный колледж»

Новгородская область

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Технологический колледж»

Новосибирская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный лицей»

Республика Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж

Республика Башкортостан

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

Республика Северная Осетия –Алания

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи»

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский педагогический колледж»

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский строительный колледж»

Республика Татарстан

Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж сервиса»

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский политехнический техникум»

Республика Татарстан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский политехнический колледж»

Самарская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

Саратовская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного сервиса»

Санкт-Петербург

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга

Свердловская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»

Свердловская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»

Свердловская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»

Свердловская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»

Свердловская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

Томская область

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум информационных технологий»

Тюменская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Тюменская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

Тюменская область

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»

Удмуртская Республика

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж государственной и муниципальной службы»

Ульяновская область

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций»

Хабаровский край

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»

Хабаровский край

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий»

Хабаровский край

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»

Чувашская Республика

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Чувашская Республика

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Чувашская Республика

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Ямало-Ненецкий автономный округ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Источник: WorldSkills Russia