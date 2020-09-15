Виталий Мутко открыл финальный модуль образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ

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14 сентября в Москве стартовал финальный модуль второго потока программы профессионального развития АРХИТЕКТОРЫ.РФ, которая реализуется ДОМ.РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Минстроя и Правительства России.

Мероприятие открыли генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

В рамках этого модуля 100 участников, среди которых практикующие архитекторы, урбанисты и градостроители, представители сферы государственного и муниципального управления из 58 регионов России, защитят свои индивидуальные проекты, над которыми они работали с начала программы. Итоговый модуль продлится 5 дней и завершится 18 сентября.

«Мы отмечаем в регионах стабильный спрос на подготовленные кадры, способные внести свой вклад в реализацию амбициозных проектов и достижение поставленных целей. Проделан длинный путь, за который участники успели познакомиться как с российским, так и с международным опытом. Повышение уровня компетенций – это залог устойчивого развития и преумножения человеческого капитала, успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 64 участника второго потока – практикующие архитекторы, в том числе работающие в региональных центрах развития городской среды, 18 – занимаются городским планированием, 11 состоят на городской службе. Сегодня это именно те люди, которые способны решать поставленные задачи по повышению качества жизни и городской среды в России», - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В рамках мероприятия состоялась презентация работ участников программы. Они представили свои региональные проекты, развитием которые финалисты займутся и после окончания обучения: «Вторая жизнь исторической мельницы в городе Краснодар», «Ориентация развития открытых территорий города Мурманска на Кольский залив», «Концепция стратегии развития северного города», «Штаб реновации Морозовских Казарм».

«Команда ДОМ.РФ создала очень важную образовательную программу, которая позволит качественно изменить жизнь наших городов. Конечно, Минстрой всячески ее поддерживает. Мы не сможем добиться существенных изменений в городской среде, если у нас не будет подготовленных специалистов в урбанистике. Участники проекта АРХИТЕКТОРЫ.РФ думают о будущем своих городов и регионов. И очень важно, что они изучили мировую практику, чтобы добиться высокого качества и комфорта городской среды для жителей России. Главы субъектов РФ должны использовать знания выпускников проекта, чтобы не только изменить пространства городов, но и тем самым создавать современную экономику в своих регионах», - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Всего за время проведения образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ обучение прошли 202 человека (102 первого набора и 100 – второго) из 63 регионов России. В сфере государственного и муниципального управления, институтах развития или центрах компетенций трудоустроены 64 выпускника из 202 Среди них главные архитекторы городов и регионов, директоры и заместители директоров департаментов управления архитектуры и градостроительства, советники губернаторов. В рамках программы статьи, блоги, семинары и видео-лекции на онлайн-платформе АРХИТЕКТОРЫ.РФ собрали более 69 тыс. просмотров.

Справка:

АРХИТЕКТОРЫ.РФ реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих. Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. АРХИТЕКТОРЫ.РФ включает в себя бесплатную лидерскую офлайн- программу, систему онлайн-образования, публичные лекции и семинары по городскому развитию. АРХИТЕКТОРЫ.РФ отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/