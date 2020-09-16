Стартовала общероссийская олимпиада для школьников «Хранители Родины»

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15 сентября стартовала общероссийская краеведческая Олимпиада «Хранители Родины» для школьников. Организаторы интеллектуального состязания — АО «Аргументы и факты», Группа компаний «Просвещение» и ООО «МОЯОКРУГА».

Олимпиада направлена на популяризацию региональной истории и формирование активной гражданской позиции молодежи на основе уважения к землякам, родным местам и традициям.

Олимпиада проводится для учеников 10-11 классов. Работы принимаются с 15 сентября по 31 октября 2020 года. Победители Олимпиады будут награждены поездками в Москву или Санкт-Петербург, финалисты соревнования получат именные дипломы.

Чтобы принять участие в Олимпиаде, школьники должны зарегистрироваться на сайте ХранителиРодины.рф и загрузить свою работу: оригинальный текст, ранее не представленный к публикации, а также не менее 5 авторских фотографий. Организаторы предлагают выбрать участникам любую из трех тем: история населенного пункта, традиции и обычаи проживающего в регионе народа или выдающаяся личность, связанная с местом, которое участники считают своей родной землей.

15 ноября 2020 года на сайте ХранителиРодины.рф появится список финалистов, чьи работы наберут не менее 20 баллов. Среди критериев оценки — актуальность, литературная грамотность, качество подачи материала.

Финалисты получат именные сертификаты участников Олимпиады. На втором этапе в срок до 30 ноября 2020 года из числа финалистов конкурса экспертное жюри выберет лауреатов и победителей.

«Мы хотим увидеть самые душевные места и хранителей России глазами старшеклассников. Для многих из них это будет первый опыт размещения собственного текста на сайте федерального проекта, который точно пригодится при поступлении в высшие учебные заведения», — сообщила руководитель проекта ХранителиРодины.рф Оксана Долгова.

Подробнее об Олимпиаде можно прочитать на сайте проекта: https://хранителиродины.рф/олимпиада2020/