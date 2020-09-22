«Ростелеком» поддержит участников олимпиады кружкового движения НТИ

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Второй год подряд «Ростелеком» поддерживает олимпиаду кружкового движения Национальной технологической инициативы (КД НТИ) по профилю «Информационная безопасность».

Он включен в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) на 2020/21 учебный год, утверждаемый приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и приносит дополнительные баллы при поступлении в ряд профильных вузов.

Задания для участников профильной программы разработали эксперты «Ростелеком-Солар» — компании кластера информационной безопасности «Ростелекома», при поддержке ведущих инженерных вузов: Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ), МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), Новосибирского государственного университета (НГУ) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

В этом году участники профиля «Информационная безопасность» на время станут кибердетективами: они должны будут найти уязвимости в веб-приложениях и бинарных файлах; разобраться, как работает операционная система и какие недостатки в себе содержит; изучить криптоалгоритмы и проанализировать, так ли безопасны программы и сервисы. Кроме того, им предстоит разработать новые инструменты и подходы к комплексному обеспечению безопасности.

«Мы сотрудничаем с кружковым движением НТИ второй год подряд и очень рады видеть, что профиль “Информационная безопасность” является одним из самых востребованных. Защита от киберугроз приобретает все большее значение в современном мире, и наша задача, как лидера отрасли, состоит не только в создании новых технологий кибербезопасности, но и в том, чтобы помогать талантливым ребятам проявить себя, дать им старт для дальнейшего развития и самореализации в этой очень интересной и важной сфере деятельности», — подчеркнул вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов.

Источник: https://www.company.rt.ru/