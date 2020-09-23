Студенты Краснодарского государственного института культуры выиграли стипендии Правительства РФ

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Обучающиеся Краснодарского государственного института культуры выиграли стипендии Правительства РФ.

Они вошли в число 22 кандидатов, отобранных среди студентов творческих вузов, подведомственных Минкультуры России.

Результаты конкурса на соискание стипендий Правительства РФ подвели в Министерстве науки и высшего образования РФ. Она назначается студентам и аспирантам высших образовательных учреждений, имеющим выдающиеся успехи в обучении и научных исследованиях.

В 2020/2021 учебном году получать такую стипендию будут студентка третьего курса информационно-библиотечного факультета Ирина Епифанова, магистрантка второго курса факультета народной культуры Яна Луговская и аспирант второго курса факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Михаил Сивков.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba