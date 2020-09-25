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НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург приглашает старшеклассников Краснодарского края на подготовительные онлайн-курсы

Впервые они пройдут в онлайн-формате, что позволит абитуриентам из регионов не только подтянуть знания к ЕГЭ, но и заранее познакомиться с выбранным вузом. В 2020 году в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург подали документы 143 абитуриента из Краснодарского края, 35 из них стали студентами кампуса. Краснодарский край стал третьим регионом по количеству поступивших после Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Питерская Вышка предлагает онлайн-занятия по шести предметам: русскому и английскому языкам, математике, информатике, обществознанию и истории. Все курсы ведут эксперты ЕГЭ с профильным образованием и большим стажем работы. Это преподаватели, которые понимают систему оценивания ЕГЭ и, исходя из своих знаний, могут рассказать ученикам, как правильно выполнять и оформлять задания. На занятиях старшеклассники интенсивно готовятся к сдаче ЕГЭ: разбирают типовые задания и сложные вопросы, а также тренируются писать эссе. Слушатели получат углубленные знания по выбранным предметам, которые в дальнейшем помогут им во время учебы в университете. Кроме того, ребята получат доступ к ресурсу HSE-online, где находятся все методические и справочные материалы. В каждой группе будет обучаться не больше 15 человек, а в группах по английском языку — десять. Опыт дистанционной работы показал, что это оптимальное количество учеников, с которыми преподаватели могут эффективно работать в онлайн-формате. Перед началом и во время обучения на курсах слушатели проходят регулярные тестирования в формате Единого государственного экзамена. Это помогает им отслеживать свои результаты, а преподавателям выявлять самые проблемные задания и делать на них акцент. В зависимости от результатов входного тестирования слушателей распределяют в группы по уровню подготовки. Многолетняя статистика показывает, что такой подход позволяет поднять результаты ЕГЭ на 25-27 баллов. 87 средний балл ЕГЭ у выпускников курсов 65,6 % слушателей поступили в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 80 % лучшие студенты курсов получают повышенную скидку на обучение в Питерской Вышке. В 2020 году ее получили 16 человек “Подготовительные курсы — это отличный трамплин для поступления в НИУ ВШЭ. Наши слушатели знакомятся с вузом и лучше понимают, как будет выстроена учеба в университете, что заметно снижает градус тревоги в период поступления, — рассказывает Анна Верховцева, декан факультета довузовского образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. — Кроме того, обучения на курсах — это нахождение в среде амбициозных и мотивированных абитуриентов, многие из которых в следующем году станут вашими одногруппниками. Две трети наших учеников поступают в Питерскую Вышку на бюджет или контрактные места. Для слушателей подготовительных курсов предусмотрены дополнительные скидки на обучение — максимальная составляет 80%”. НИУ ВШЭ считает, что учащиеся должны осознанно подходить к выбору направления образования. Университет готов им в этом помочь и предлагает слушателям

подготовительных онлайн-курсов пройти две бесплатные консультации с психологом- профориентатором. Психолог поможет определить дальнейшую профессиональную траекторию развития учащегося, посоветует, на какие навыки ему стоит обратить

внимание, и подскажет, к какому типу деятельности склонен учащийся. Также для слушателей подготовительных курсов будут организованы специальные консультации с членами приемной комиссии и студентами кампуса. Они подробно объяснят, как в будущем году будет выстроен процесс поступления, и поделятся подробностями учебы в Питерской Вышке. Чтобы стать слушателем подготовительных курсов, нужно подать заявку до 12 октября. Расписание занятий доступно по ссылке. Слушателям, которые оформляют договор на четыре и более предметов, предоставляется скидка 15 %. Подробная информация о подготовительных онлайн-курсах для одиннадцатиклассников представлена на странице: https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/p7/onlineclass11#onlineclass11

Источник: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург