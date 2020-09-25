Только 8% школ Новороссийска могут организовать питание для детей с аллергией и сахарным диабетом

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину пакет предложений по организации питания в школах и детсадах детей с пищевыми особенностями, например, с аллергией или сахарным диабетом.

По ее словам, был проведен мониторинг организации питания детей с пищевыми особенностями в 43 тысячах образовательных организаций, где учатся более 10 миллионов детей.

Как сообщает Кузнецова, исследование показало, что ситуация с питанием этих детей «плачевная», только 8% общеобразовательных организаций страны могут в той или иной мере организовать питание для этой категории детей.

«Что касаемо дошкольных образовательных организаций, то в 32 субъектах РФ были выявлены случаи, когда дети посещают детские сады, но там не питаются в связи отсутствием организации питания для таких детей, детей приводят после завтрака и забирают до обеда», – добавила Кузнецова.

«По итогам же проведенного мониторинга... мы направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину пакет предложений по организации питания детей с пищевыми особенностями в школьных и дошкольных образовательных учреждениях», – сказала Кузнецова.