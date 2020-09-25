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Программы для видеоконференций

В последнее время видеоконференции стали широко использоваться различными компаниями. Это позволяет проводить совещания удаленно и решать различные сложные вопросы. Конечно, важно правильно выбрать программу. Какими функциями она должна обладать? На что обращать внимание?

Вначале важно разобраться, что собой представляют сервисы для конференций. Если просто – это облачный сервер, который позволяет пользователям в разных уголках мира общаться друг с другом в режиме реального времени. Сегодня на рынке можно встретить большой выбор удобных и безопасных программ.

Так, бесплатные программы для видеоконференции могут стать верным решением для многих пользователей. Какие предложения получится увидеть в сети?

  1. Одно из самых популярных решений сегодня. Многофункциональность, различные тарифы. Пользователи могут бесплатно использовать разные функции. Также есть возможность приобрести платные тарифы и без лимитов использовать сервис для проведения длительных совещаний и конференций.
  2. Pexip. Данная программа отлично подойдет для предприятий, чьи кадры разбросаны по всему миру. Медицина, финансы, образовательные программы, государственный сектор. В этих направлениях широко применяют данный сервис.
  3. Google Meet (Google Hangouts Meet). Данная программа бесплатна, но имеет некоторые ограничения. Бесплатный тариф позволяет создавать конференции лишь до 100 участников. Время одного звонка – 1 час. Чаще всего применяется для личного общения. Все пользователи должны иметь Google-аккаунт.
  4. Facebook Messenger Room. Удобство в том, что многие пользователи уже зарегистрированы в данной социальной сети. Поэтому им не придётся скачивать дополнительные программы для общения с друзьями и начальством.

Это лишь некоторые программы. Прежде чем сделать выбор, можно изучить все особенности. Есть пользователи, которые используют сразу несколько программ. В каждом отдельном случае можно найти и использовать оптимальное решение. Конечно, ситуации бывают разными, поэтому важно выбрать программу, которая позволит сделать общение безопасным и комфортным.

Подведем итог. Программы для онлайн конференций имеет массу возможностей. Сервисов сегодня много и каждый пользователь сможет сделать свой выбор. В любом случае, общение с друзьями или проведение деловых встреч будет приятным и удобным.

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Категория: Новости / Образование

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