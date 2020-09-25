Программы для видеоконференций

/Образование/

В последнее время видеоконференции стали широко использоваться различными компаниями. Это позволяет проводить совещания удаленно и решать различные сложные вопросы. Конечно, важно правильно выбрать программу. Какими функциями она должна обладать? На что обращать внимание?

Вначале важно разобраться, что собой представляют сервисы для конференций. Если просто – это облачный сервер, который позволяет пользователям в разных уголках мира общаться друг с другом в режиме реального времени. Сегодня на рынке можно встретить большой выбор удобных и безопасных программ.

Так, бесплатные программы для видеоконференции могут стать верным решением для многих пользователей. Какие предложения получится увидеть в сети?

Одно из самых популярных решений сегодня. Многофункциональность, различные тарифы. Пользователи могут бесплатно использовать разные функции. Также есть возможность приобрести платные тарифы и без лимитов использовать сервис для проведения длительных совещаний и конференций. Pexip. Данная программа отлично подойдет для предприятий, чьи кадры разбросаны по всему миру. Медицина, финансы, образовательные программы, государственный сектор. В этих направлениях широко применяют данный сервис. Google Meet (Google Hangouts Meet). Данная программа бесплатна, но имеет некоторые ограничения. Бесплатный тариф позволяет создавать конференции лишь до 100 участников. Время одного звонка – 1 час. Чаще всего применяется для личного общения. Все пользователи должны иметь Google-аккаунт. Facebook Messenger Room. Удобство в том, что многие пользователи уже зарегистрированы в данной социальной сети. Поэтому им не придётся скачивать дополнительные программы для общения с друзьями и начальством.

Это лишь некоторые программы. Прежде чем сделать выбор, можно изучить все особенности. Есть пользователи, которые используют сразу несколько программ. В каждом отдельном случае можно найти и использовать оптимальное решение. Конечно, ситуации бывают разными, поэтому важно выбрать программу, которая позволит сделать общение безопасным и комфортным.

Подведем итог. Программы для онлайн конференций имеет массу возможностей. Сервисов сегодня много и каждый пользователь сможет сделать свой выбор. В любом случае, общение с друзьями или проведение деловых встреч будет приятным и удобным.