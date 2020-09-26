Возможность возврата дистанционного обучения в школы оценили эксперты

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25 сентября в Минпросвещения заверили: эпидемиологическая ситуация в российских школах такова, что речи о переводе учебного процесса в дистанционный режим не идет, и школьники продолжают учиться очно.

Правда, положение меняется очень быстро, так что в перспективе дистанционка в школы может вернуться. Специалисты ВШЭ выявили, что в этой форме обучения раздражает россиян сильнее всего.

- Только бы не вернулась дистанционка!- поделилась с нами мама пятиклассника Алина.- Ох и намаялись же мы с ней в прошлом учебном году!

Таких мам по России не счесть, как, впрочем, и причин их нелюбви к дистанционной форме обучения. Однако Центру финансово-экономических решений Института образования Высшей школы экономики удалось выявить самые типичные проблемы, с которыми столкнулись школы и семьи на первом этапе дистанционного обучения нынешней весной. И если мы не хотим наступить на те же грабли вновь, подчеркивают авторы исследования, решать их надо очень быстро.

Так, многие семьи, как отмечается в исследовании, «волнует, что делать, если графики не позволяют всем детям учиться одновременно». Выход - введение индивидуального учебного плана для учащихся, на что школа в такой ситуации имеет полное право. В рамках такого плана можно учесть все обстоятельства, когда удобно, а когда неудобно учиться. А потому авторы исследования настоятельно рекомендуют родителям «попросить школу о том, чтобы его ввести, а также «чтобы перенести часть предметов — конечно, не базовых — на другой учебный год».

Звучит это, предложение конечно, привлекательно. Однако реализовать его в большинстве случаев вряд ли удастся. Презумпция «единого образовательного пространства», о которой сегодня все чаще говорят власти, однозначно не предполагает подобных локальных вольностей с исполнением учебного плана. Да и учителей у нас не хватит, чтобы учить отдельно каждого из 30 учеников класса.

Более того. Даже обучение всего класса скопом в условиях дистанциоки растянуло рабочий день учителя до невозможности. Именно многократное увеличение нагрузок стало едва ли не главной проблемой для учителей. Но если работать педагоги стали больше (как уточнили «МК» в просфоюзных организациях, рабочий день многих учителей на удаленке регулярно заканчивался после полуночи), то получать — ощутимо меньше, да еще и доплачивать за образовательный процесс (оплата дополнительных интернет-трафиков, покупка необходимых гаджетом и т. п.).

Единственный способ победить это зло, по мысли авторов исследования, «вернуть рабочий день учителя в берега» - жестко регламентировать его на официальном уровне, определив, «в какое время учитель может отвечать на сообщения родителей, принимать домашку, а когда переписку надо игнорировать. От перегрузки защитит и перераспределение ролей внутри школы. Домашние задания могут проверять библиотекари, а для методической работы — кооперироваться с другими школами». Альтернатива — массовый исход учительства из школ, кое-где, к слову сказать, уже обозначившийся.

В топ-пятерку других проблем, по данным последних опросов, вошли также низкое качество интернет-соединения – (об этом заявили 34% респондентов); перебои в работе образовательных онлайн-платформ (29%); низкая цифровая грамотность учителей (20%); низкий уровень мотивации самих школьников (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%). Главное же, что, по мнению 72% опрошенных, дистанционное образование и сравнивать нельзя по качеству с классическим.

- Власти должны перевести школу на дистанционное обучение только в самом крайнем случае — если не останется другого выхода,- считает глава Общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин.- Родители в большинстве работают. Бабушек и дедушек на всех школьников точно не хватит. Значит, ребенок останется дома один и точно учиться не будет: скажет, что завис интернет, и все дела!

Что же касается идей индивидуальных занятий с каждым ребенком и переноса части предметов на будущий год, то они, с точки зрения Панина, являются нереальными: «Да у учители, если он с каждым будет заниматься отдельно, не останется времени не то что на сон, а даже на то, чтобы сходить в туалет! А кая переносить предметы на будущий год? А если пандемия продолжится и тогда? Что, до двадцатилетнего возраста будем детей учить? Но учителя, конечно, надо защитить Сегодня это самая незащищенная категория наших граждан. Рабы на галерах и то имели больше прав, а им все добавляют и добавляют обязанностей!»

Источник: https://www.mk.ru/