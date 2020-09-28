В Анапе построят школу на 1100 мест

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В Анапе по улице Спортивной к 2022 году возведут школу на 1100 мест.

На строительство из краевого бюджета выделено восемьсот миллионов рублей. Здание будет трёхэтажным и займёт территорию в 3 га. Постройку начали в марте 2020 года, на данный момент завершены фундамент, монтаж колонн. Над строительством работают сорок человек и четыре единицы техники. Сейчас они занимаются инженерной подготовкой наружных систем водоснабжения и водоотведения.

Ранее "МК на Кубани" сообщал о строительстве в Сочи школы на 800 мест. Её также планируют ввести в эксплуатацию к 2022 году. Это первая в микрорайоне Мамайка школа, её возведение даст детям возможность получать знания в шаговой доступности от дома. До этого школьники ездили учиться в соседние микрорайоны.

Строительство образовательных учреждений в крае производится за счёт региональных программ, а также при поддержке нацпроектов "Образование" и "Жилье и городская среда". С 2015 года в Краснодарском крае построено 39 новых школ, а к концу этого года начнут работу ещё одиннадцать.

Источник: https://kuban.mk.ru/