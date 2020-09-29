Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на 2-недельные каникулы

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школьники уйдут на каникулы с 5 октября и будут отдыхать до 18 октября.

При этом детские сады будут работать в обычном режиме. Причиной такого решения стало распространение коронавируса.

По словам Собянина, дети часто болеют бессимптомно. Они заражаются в школе, а потом приносят болезнь домой. И вот уже семья переносит болезнь тяжело.

Источник: https://www.mk.ru/