Кремль ответил про двухнедельные школьные каникулы по всей России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности введения «экстренных» двухнедельных каникул для школьников во всей стране.

Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом, но следовать им или нет, решают губернаторы, сказал Песков. Он подчеркнул, что первоочерёдным на фоне роста заболеваемости, является не введение запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого населённого пункта.

По словам пресс-секретаря президента, из первой волны были вынесены уроки, и, благодаря титаническим усилиям властей, система здравоохранения полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, созданы запасы СИЗ и коечного фонда, также появились надёжные протоколы лечения больных. «Этот уровень подготовки позволяет более контролируемо встречать рост заболеваемости», - сказал Песков.

Он добавил, что, к сожалению, не все граждане внимательно относятся к своему здоровью и пренебрегают средствами защиты. «Я с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там в маске не сидел. Да что греха таить, я и сам в ней не сидел», - признался Песков.

Отвечая на вопрос, следует ли по всей стране по примеру Москвы ввести двухнедельные каникулы для школьников, пресс-секретарь президента сказал, что соответствующие решения должны принимать главы регионов, полномочия у них есть. «Собянин человек решительный. Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и действует эффективно», - подчеркнул он, добавив, что во всех регионах ситуация разная и действовать нужно, исходя из конкретной санитарно- эпидемиологической обстановки.

Источник: https://www.mk.ru/