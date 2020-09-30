Участники форума учителей «Линейка» предложат авторские концепции воспитания одаренных детей в российских школах

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Участники молодежного педагогического форума «Линейка» по теме «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде» предложат эффективные механизмы организации воспитательной работы в школах после недавних изменений в федеральном законодательстве об образовании. Форум «Линейка» пройдет в Мастерской управления «Сенеж» 3-4 октября 2020 года и его итогом станут авторские концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации.

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» вступил в силу 1 сентября 2020 года. В нем дается определение, что такое воспитание, раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ.

«В форуме примут участие делегации около 30 регионов России, педагоги которых проявили набольшую активность и подали максимальное количество заявок на конкурс «Учитель будущего». Гостями Мастерской управления «Сенеж» в дни форума «Линейка» станут 100 молодых учителей. На форуме мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя. Как они помогут педагогам организовать воспитательную деятельность в своей школе и еще много других прикладных вещей. Кроме того, мы хотим, чтобы главным итогом форума стали проработанные форматы организации такой воспитательной работы и механизмы применения их на практике», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Организаторами Молодежного педагогического форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего» и АНО «Национальные приоритеты».

«В этом году главной темой педагогического форума станет «воспитание»: «От воспитательных мер к воспитательной среде». Тема воспитания актуальна в этом году в связи с принятием президентского закона о воспитательной составляющей образования, а также в связи с разработкой нового федерального проекта «О патриотическом воспитании» в национальном проекте «Образование». Закон о воспитательной составляющей образования позволит расширить школьную программу посещениями музеев, театров, выставок, передовых предприятий, поможет укрепить связь школ с другими социальными и культурными институтами, сделает их более открытыми общественной и культурной жизни», - так прокомментировала роль воспитательной составляющей в системе российского образования София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Концепция форума была разработана на смене «Вызовы образования» Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который проходил с июля по сентябрь в Мастерской управления «Сенеж». Тогда же было выбрано название форума – «Линейка». Первыми приглашение принять в нем участие получили молодые учителя – участники профильной смены «Территории смыслов». В их числе победитель по направлению «Педагогическое образование» олимпиады «Я – профессионал» Алексей Маклаков. Именно он в январе этого года на встрече выпускников образовательного центра «Сириус» с Президентом России Владимиром Путиным, предложил в действующие профессиональные конкурсы педагогического мастерства включить раздел для студентов.

Молодые педагоги попытаются на форуме «Линейка» «измерить» свой вклад в российское образование – выработать новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, которые особенно необходимы в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей. Лозунгом форума в ходе голосования выбрана фраза: «Измерь свой вклад в будущее».

«Мы считаем, что цель воспитания – гармоничное развитие личности и для того, чтобы это реализовать необходимо в школе создать воспитательную среду вокруг ученика, когда правильно спроектированное пространство, пример общения учителей друг с другом, вовлечение в совместные мероприятия родителей, традиции учебного заведения и форматы, которые задают дружелюбные взаимоотношения между учениками – это все работает на гармоничное развитие личности», – сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В рамках программы «Линейки» предусмотрены панельные дискуссии с участием федеральных экспертов в сфере образования, педагогики, психологии и воспитания. Также на форуме пройдут мастерские по практическому применению разных практик в воспитательную работу – по эмоциональному интеллекту, культуре чтения, геймификации и путешествиям.

На панельной дискуссии «Воспитание 2.0» будут обсуждать, как сформировать единую воспитательную систему в школе и во время детского отдыха, какая для этого нужна нормативно-правовая база и система подготовки педагогов.

«Воспитательная работа никогда не уходила из российской школы. Однако сегодня перед системой образования стоят новые вызовы, ответы на которые можно найти только сообща. Именно поэтому становится особенно значимым формирование команд учителей. Особую роль в формировании воспитательных команд учителей будут играть классные руководители, которые, как никто другой, знают, чувствуют и понимают потребность учеников», – отметил Андрей Богданцев, руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Форум «Линейка» пройдет в смешанном онлайн и офлайн формате, слушателями смогут стать все зарегистрированные участники «Линейки». Регистрацию можно пройти на страницах «Сенежа» в социальных сетях.