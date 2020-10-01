«Россети ФСК ЕЭС» заменила опорно-стержневую изоляцию на 22 магистральных подстанциях юга страны

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Работы проведены в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

На подстанциях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были установлены 880 единиц опорно-стержневой изоляции (ОСИ), которая позволит защитить токоведущие части оборудования. Новая изоляция обладает повышенной механической прочностью, адаптирована к климатическим условиям и резким перепадам температур региона. Стоимость работ составила порядка 9,2 млн рублей.

Большой объем работ выполнен на объектах Ростовской области. Там заменены 246 единиц опорно-стержневой изоляции на шести подстанциях 220 кВ: «Азов-20», «Азов-30», «Погорелово», «Таганрог-15», «Шахты-30», а также «Ростов-40» – крупнейший электросетевой объект Ростова-на-Дону.

В Республике Дагестан смонтированы 162 единицы ОСИ на подстанции 330 кВ «Чирюрт» – ключевом энергообъекте региона. На Кубани установлены 118 единиц опорно-стержневой изоляции на четырех подстанциях 220 кВ «Брюховецкая», «Крыловская», «Крымская» и «Усть-Лабинская», которые питают потребителей центрального и юго-западного районов Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга