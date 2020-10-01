Новые форматы воспитательной работы в современной школе разработают участники форума «Линейка»

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Участники молодежного педагогического форума «Линейка» по итогам мероприятия разработают предложения по внедрению новых форматов воспитательной работы в российских школах.

Форум «Линейка» пройдет 3-4 октября 2020 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей» по теме «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде». В рамках подготовки к форуму Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) и Центр социального проектирования «Платформа» проведут онлайн-исследование: «Матрица ценностей и образ современных участников образовательного процесса: ученики, учителя, родители».

Организаторами молодежного педагогического форума «Линейка» выступают АНО «Национальные приоритеты» и проекты платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего». На форуме «Линейка» участники будут обсуждать новые подходы в воспитательной работе образовательных учреждений, особенно необходимые в условиях цифровизации образования, запроса на самореализацию у педагогов и детей, изменений пространства школы и класса с учетом современных тенденций и требований, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией.

«По итогам исследования будет представлена матрица ценностей участников образовательного процесса – школьников, учителей и родителей, с учетом которой участники форума будут разрабатывать новые эффективные инструменты и форматы организации воспитательной работы, которые можно интегрировать в свою педагогическую деятельность», – рассказала руководитель направления педагогических программ Мастерской управления «Сенеж» Анна Завалина.

Форум «Линейка» пройдет в смешанном онлайн и офлайн-формате. Гостями Мастерской станут 100 педагогов из российских регионов, от которых было подано наибольшее число заявок на конкурс «Учитель будущего». Также выступления и дискуссии форума смогут посмотреть в режиме онлайн зарегистрированные участники. Регистрация осуществляется на сайте.

Участники молодежного педагогического форума «Линейка» – ведущие эксперты в сфере образования и школьного воспитания – поделятся инновационными решениями и новыми разработками в области воспитательной работы, которые учителя могут использовать в педагогической деятельности.

Как пояснила Анна Завалина, программа предполагает дискуссии об интеграции эффективных методик в образовательные программы, которые помогут не только усваивать учебный материал, но и параллельно создавать дополнительные возможности для развития личности обучающихся.

«Это предполагает, в том числе, и эффективные решения для воспитательной работы «учителя будущего», основанные на духовно-нравственных ценностях и принятых в российском обществе нормах и правилах, формирование чувства патриотизма, развитие себя, окружающих и своей страны», – отметила Анна Завалина.

Программным партнером Форума «Линейка» выступает Фонд «Контент». Информационными партнерам форума являются «Учительская газета» и Экспертно-аналитический центр "Научно- образовательная политика».

Источник: Мастерская управления «Сенеж»