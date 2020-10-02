Эксперты назвали проблемы при сдаче ЕГЭ в десятом классе

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Пандемия внесла неприятные коррективы в порядок сдачи ЕГЭ этим летом, и одна из них – отмена досрочной сдачи экзамена в 10 классе.

Теперь Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендует федеральной службе вернуть эту возможность. Новость хорошая, но в процедуре «досрочки» по-прежнему существует множество недостатков. Мы узнали у экспертов, какие трудности поджидают школьников при попытке сдать экзамен в 10-м классе, и в чем плюсы досрочного ЕГЭ.

Последние несколько лет учащиеся 10 классов, которые официально успевали пройти программу по предмету, могли подать заявление на досрочную сдачу госэкзамена. Но из-за ковида «досрочку» исключили, чтобы уменьшить количество сдающих ЕГЭ. Председатель общественного совета при Рособрнадзоре ректор МГПУ Игорь Реморенко подписал 30 сентября протокол заседания совета, в котором, среди прочих, есть и пункт о возврате этой практики. По его словам, им поступало много просьб вернуть досрочную сдачу.

Учитель литературы и блогер Мария Кучерова, которая занимается проблематикой ЕГЭ, высказала «МК» свою точку зрения на это решение:

– Досрочная сдача ЕГЭ в 10 классе – это очень хорошая практика. Понятно, что многие об этой возможности даже и не слышали, а пользуются этим правом вообще единицы. Зачем сдавать ЕГЭ на год раньше? Ответ очевиден: чтобы не сдавать часть экзаменов в 11-м классе. Кто-то из ребят хочет попробовать свои силы заранее, ведь в случае «осечки» и недовольства набранными баллами можно будет спокойно исправить положение в 11 классе, пересдав этот экзамен. Ограничения есть лишь для профильной математики. Результаты ЕГЭ действуют 4 года, и если вы сдавали экзамен по одному и тому же предмету несколько раз, то в вуз можно подать результат самой удачной из всех попыток. Досрочно можно сдать абсолютно любой ЕГЭ, но при одном важном условии – прохождение школьником программы по данному предмету должно быть официально закончено. Говоря простыми словами, к концу учебного года у школьника должна стоять итоговая оценка по конкретному предмету (по которому он планирует сдавать ЕГЭ) не ниже «3».

– А каким образом можно пройти всю программу по предмету к концу 10-го класса?

– Обычно итоговые оценки в 10-м классе в большинстве школ готовы поставить по русскому языку, математике и географии. Эти предметы чаще всего сдаются досрочно. Для этого от ученика даже не требуется переводиться на индивидуальный план обучения. Итоговые оценки к концу учебного года все 10-классники имеют на вполне законных основаниях. Если же школьная программа не предусматривает полное прохождение учебной программы по предмету к концу 10-го класса, тогда школьнику нужно заранее позаботиться о том, чтобы пройти эту программу и получить итоговые оценки в индивидуальном порядке. Индивидуальный план учебы и такой же индивидуальный план досрочной аттестации по тем или иным предметам возможен при переходе на семейную форму обучения. Каждый учащийся имеет право перевестись на семейное обучение в любой день, и для этого необязательно ждать окончания четверти или триместра.

Летом 2020 года права ребят, желающих сдать досрочно ЕГЭ после 10-го класса, были грубо нарушены. В связи с пандемией им было запрещено участвовать в ЕГЭ, хотя они были зарегистрированы на участие в ГИА и потратили массу времени на подготовку

Еще одна недавняя новость о ЕГЭ, взволновавшая школьное сообщество и родителей, – о возможной отмене единого госэкзамена для тех, кто не планирует поступать в вузы. Как писал «МК» 28 сентября, такое предложение в Рособрнадзор действительно поступило, но до официального решения по нему необходимо провести анализ целесообразности этого шага, а затем вынести его на обсуждение на экспертном и общественном уровнях.

Источник: https://www.mk.ru/