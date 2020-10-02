День учителя

/Образование/

Говорят, что весна - пора влюблённых, лето - романтиков и туристов, а осень - пора поэтов, философов и, конечно же, учителей.

Учитель, педагог - человек необыкновенной энергии, он всегда находится в поиске знаний и при этом, совершенно бескорыстно, делится своим опытом с теми, кому нужна его помощь. Своим примером, великим терпением, любовью и терпимостью хороший учитель вдохновляет других. И сегодня, в этот день, мы поздравляем всех, кто на протяжении всей своей педагогической деятельности творит, совершенствуется и достигает новых вершин педагогического мастерства. Наш город богат учебными заведениями. Они являются поистине храмами науки и образцом служения делу просвещения. Из года в год крепнут таланты, а так же профессиональное мастерство учителей и педагогов Новороссийска. Сегодня, в этот день, мы собрались и наградили лучших из лучших за самоотверженный и созидательный труд. Мы желаем Вам, чтобы Ваши ученики, так же как и Вы, неустанно шли вперед и с лёгкостью покоряли вершины знаний! С праздником, дорогие учителя!

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска