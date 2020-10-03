В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация федерального проекта «Россия глазами детей»

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6 октября в 14 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, в ходе которой организаторы проекта «Россия глазами детей» обсудят популяризацию знаний об историческом и культурном наследии России, развитие патриотического воспитания среди школьников, а также дадут старт образовательной программе «Россия глазами детей. Посмотрим».

К участию в пресс-конференции приглашены:

– Никонов Вячеслав Алексеевич, советский и российский историк, Председатель Комитета Государственной думы по образованию и науке

– Данилов Александр Анатольевич, советский и российский историк, специалист в области новейшей истории России, автор пособий по истории и руководитель экспертного совета Издательства «Просвещение»

– Кожевников Михаил Юрьевич, президент Группы компаний «Просвещение»

– Джеус Александр Васильевич, директор Всероссийского детского центра «Орлёнок», кандидат психологических наук

– Шамис Евгения Михайловна, основатель «RuGenerations – российская школа Теории поколений», кандидат наук по специальности психолингвистика

– Гуров Сергей Петрович, основатель и автор проекта ГЕРОИ, член Совета отцов Москвы

СПРАВКА:

«Россия глазами детей» – федеральный проект, который будет презентован для подростков и их родителей Группой компаний «Просвещение» и проектом ГЕРОИ совместно с ведущими экспертами в сфере образования и науки. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках программы дети смогут погрузиться в атмосферу открытий и познакомиться с историей и традициями страны. Первые 3 серии посвящены взгляду подростков на Великую Отечественную войну и Победу, память о которой в 2020 году имеет особое значение. Проект призван популяризировать знания об историческом и культурном наследии России, ее природных и географических богатствах, о которых зрителям расскажут сами дети.

Источник: http://altcomgroup.ru/