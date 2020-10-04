Молодежный педагогический форум «Линейка» стартовал в Мастерской управления «Сенеж»

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В субботу, 3 октября, в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» начал работу Молодежный педагогический форум «Линейка».

Тема форума, который собрал почти 100 молодых педагогов, «Воспитание 2.0: от воспитательных мер к воспитательной среде». Представители профессионального сообщества в течение двух дней работы форума будут обсуждать опыт воспитательной работы в регионах, формировать новые контуры работы с учетом изменений в федеральном законодательстве об образовании. Также участники разработают концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации с учетом изменений в федеральном законодательстве.

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» вступил в силу 1 сентября 2020 года. В нем дается определение, что такое воспитание, раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ.

Гостями форума в «Сенеже» стали молодые педагоги из более чем 30 российских регионов – наиболее активных участников конкурса «Учитель будущего». Концепция форума и название «Линейка» были разработаны молодыми педагогами на профильной смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», проходившего на площадке «Сенежа».

Организаторами Молодежного педагогического форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего», а также АНО «Национальные приоритеты».

«Национальный проект «Образование» направлен на то, чтобы построить новые школы, в том числе в сельской местности. Подключить все без исключения школы в стране к высокоскоростному интернету. Дать возможность гражданам России получать непрерывное образование, а для учителей создать систему профессионального роста. Включение в эту работу молодых педагогов – важнейшая задача национального проекта. Для этого и был создан Молодежный педагогический форум «Линейка», который пройдет 3 и 4 октября в Мастерской управления «Сенеж». Уверена, что форум «Линейка» сможет стать площадкой для вашего профессионального роста, обмена знаниями и средой создания новых воспитательных технологий для школы», – говорится в приветственном обращении Татьяны Голиковой, заместителя председателя правительства РФ, которое было зачитано на открытии форума. Обращение к участникам форума, который проходит накануне Дня Учителя, ранее было опубликовано в «Учительской газете», являющейся информационным партнером форума.

В течение двух дней работы Форума в обсуждении вопросов воспитания в школе на примут участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министр просвещения Российской Федерации Андрей Милёхин, губернатор Кировской области, руководитель подгруппы «Образование» рабочей группы «Образование и наука» Государственного совета РФ Игорь Васильев, и.о. директора Института развития семьи, детства и воспитания РАО Наталья Агре, сопредседатель Комитета по социологии Российской ассоциации по связям с общественностью, основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей» Мария Афонина назвала в числе главных задач форума возможность поделиться с участниками пониманием, как будет выстраиваться государственная политика в сфере воспитательной деятельности, обсудить, к чему готовиться и какие знания, навыки и технологии смогут быть востребованы в работе педагогов в ближайшее время.

«Еще одна важная цель форума – показать, какие существуют успешные воспитательные практики, применимые для вашей повседневной деятельности. Результатом работы должны стать актуальные воспитательные форматы для современной школы, чтобы молодые учителя приехали к себе в регион и вместе со своей учительской командой сделали его частью воспитательной среды своих учеников. И мы надеемся, что участники форума поделятся друг с другом своими форматами и объединятся в сообщество молодых педагогов, которые смогут совместно реализовывать межрегиональные проекты и обмениваться своими работающими практиками», – прокомментировала задачи форума Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На кейс-сессии финалисты профессионального конкурса «Учитель будущего» расскажут о практиках, которые используют в профессиональной деятельности. Педагоги разработают новые воспитательные инструменты, применимые в профессиональной деятельности.

Культурная программа предполагает такой необычный формат как плейбек-театр. Актеры плейбек-театра, 3 октября, в день открытия форума, исполнят импровизированные миниатюры на основе личных историй, рассказанных преподавателями и касающихся их профессионального опыта в воспитательной деятельности. Это позволит преподавателям и коллегам оценить разные рабочие ситуации со стороны.

Программным партнером Форума «Линейка» выступает Фонд «Контент». Информационными партнерам форума являются «Учительская газета» и Экспертно-аналитический центр «Научно- образовательная политика».

Форум «Линейка» пройдет в смешанном формате: ряд выступлений и дискуссий форума смогут посмотреть в режиме онлайн зарегистрированные участники.

Источник: Мастерская управления «Сенеж»