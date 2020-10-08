Власти ответили на вопросы о переводе москвичей на удаленку

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Власти ответили на вопросы о переводе москвичей на удаленную работу. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом — так власти ответили на вопрос, касается ли перевод на удаленку представителей «социальных профессий», связанных, например, с общественным транспортом. В ответе уточняется, что требование о переводе на удаленку 30 процентов сотрудников в таких организациях можно осуществить за счет персонала, занимающегося «офисной работой».

Отвечая на вопрос о критериях для определения «критически важных» для деятельности организации сотрудников, власти объяснили, что речь тех, чье отсутствие на рабочем месте создает угрозу для жизни, здоровья граждан, может повлечь ущерб имуществу, либо сбой в работе непрерывно действующих или опасных производств.

Источник: https://lenta.ru