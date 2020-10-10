Владимир Синяговский: Главное, что ребята сохраняют память о подвиге...

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Владимир Ильич Синяговский осмотрел штаб почётного караула и побеседовал со школьниками, несущими вахту у Вечного огня.

Пост номер 1 – это почётный караул из учеников, которые несут вахту у Вечного огня в Геленджике.

Во время одного из приёмов депутата Госдумы Владимира Синяговского к нему обратились школьники с просьбой помочь привести в порядок помещение поста № 1. При содействии главы городской администрации Алексея Богодистова помещение отремонтировано. Владимир Ильич увидел результаты своими глазами и побеседовал с молодёжью.

Народный избранник подробно расспросил учащихся 8-11 классов о планах на жизнь, напутствовал ребят быть патриотами нашей многонациональной страны, не забывать о подвигах предков. Узнав, что один из участников караула Иван Убогий планирует поступать в военный институт, Владимир Ильич похвалил такое рвение. Депутат отметил, что престижность военной службы возросла, но он помнит, как ещё недавно в армии царила разруха. Депутат дал положительную оценку ЕГЭ, так как школьники высказали мнение, что такая система выпускных экзаменов помогает им иметь больше возможностей при выборе учебных заведений.

Источник: Геленджикская городская газета Прибой