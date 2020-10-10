ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ В ГЕЛЕНДЖИКЕ

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Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский и председатель Думы Геленджика Михаил Димитриев в пятницу, 9 октября, провели круглый стол с руководителями школ города.

Поприветствовав присутствующих, депутат Госдумы поблагодарил их за самоотверженный труд, отметив, что соблюдение мер эпидемиологической безопасности на территории школ нелегким бременем легло на плечи директоров и учителей.

«Хочется поблагодарить за ваш труд, стремления в совершенствовании системы образования. Это заслуживает самых высоких оценок по результатам подготовки к новому учебному год. Прошу подготовить список предложений по улучшению условий труда педагогов и нахождения детей в школах – для проработки этих предложений на федеральном уровне. Но не стоит забывать, что работа на местах имеет особое значение, так как от учителей зависит, каким будет наше общество завтра», - сказал Синяговский.

Помощникам по выявлению лучших городских практик депутат поручил учесть их для применения на других территориях края. Разговор шел об организации горячего питания школьников, воспитательной работе с подрастающим поколением, своевременном обновлении материально-технической базы учебных заведений.

Источник: http://er-gosduma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-vstretilsya-s-direktorami-shkol-v-gelendzhike/