Владимир Синяговский принял участие в конференции в ВДЦ «Смена»

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В ВДЦ «Смена» с 6 по 8 октября проходит Всероссийская научно-практическая конференция по патриотическому воспитанию.

Конференцию открыл депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Вначале он поздравил всех педагогов с профессиональным праздником. А затем отметил важность темы, обсуждаемой в рамках конференции.

— Особенно это актуально в связи со вступлением в действие президентских поправок в закон об образовании в части содержания воспитательного процесса. Приоритет определен — мы должны из школы и вуза выпускать личность, наполненную не только знаниями, но и духовно, нравственно обогащенную. Готовую защищать свою семью, малую родину и Отечество. То есть быть патриотом, — сказал Владимир Синяговский.

70 участников из 30 регионов страны вступили в обсуждение проблемы формирования системы патриотического воспитания детей. По итогам работы конференции будет сформирован сборник научных работ. Методическое пособие, посвященное формированию системы патриотизма, появится во всех регионах России.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/obshhestvo/vladimir-sinjagovskij-prinjal-uchastie-v-konferencii-v-vdc-smena-46073/