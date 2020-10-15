Школьник из Новороссийска – призер математической олимпиады!

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Восьмиклассник Владислав Тёров из новороссийской школы № 27 стал призером олимпиады «Математический бриз», организаторами которой являются Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Международный детский центр «Артек».

Главная цель олимпиады – выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, содействие в профессиональной навигации и популяризация инженерного образования. Олимпиада в этом году проводилась в дистанционном формате в два этапа: отборочный и заключительный. Принять участие в ней могли школьники 8-10 классов из России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Отборочный этап, который прошел 26 сентября, собрал 647 участников из 52 регионов России и пяти зарубежных государств – Индии, Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана. Наиболее активными оказались школьники из Москвы, Чувашской Республики, Московской области, Республики Крым и Челябинской области.

Во второй тур вышли 127 участников, из которых только 29 стали победителями и призерами «Математического бриза». В их числе – и ученик 8 класса школы № 27 города Новороссийска Владислав Тёров.

НИТУ «МИСиС» - один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также представляет собой полноценный научный центр. Университет занимает ведущие позиции в мире в предметных рейтингах THE, QS и ARWU сразу по 16 направлениям, входя в топ-100 в категориях «Инжиниринг–Горное дело» (рейтинг QS) и «Инжиниринг-Металлургия» (рейтинг ARWU), в области материаловедения НИТУ «МИСиС» в группе 101+ лучших вузов (рейтинг QS).

Стратегическая цель НИТУ «МИСиС» к 2020 году укрепить лидерство по направлениям специализации: материаловедение, металлургия и горное дело, а также существенно усилить свои позиции в сфере био-, нанотехнологий и ИТ. В состав университета входит 10 институтов, 6 филиалов – четыре в России и два за рубежом. В НИТУ «МИСиС» учится более 20 000 обучающихся, среди них 26% – это студенты из 84 стран мира. В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями России и мира.

Источник: DNA Communications