Задания ЕГЭ и ОГЭ никто намеренно не усложняет

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Руководитель Рособнадзора Анзор Музаев считает, что экзаменационные задания для выпускников девятых и одиннадцатых классов никто не стремится усложнять.

«Они соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, выходить за эти рамки мы не имеем права», – заявил он в ходе всероссийской встречи с родителями.

Анзор Музаев отметил, что варианты формируются из общего банка контрольно-измерительных материалов при помощи специальных программ, при этом «участие человека в этом процессе сведено к нулю».

Глава ведомства обратил особое внимание на то, что сложность заданий для всех часовых поясов, городов и школ одинаковая.

«Уровень сложности каждого вопроса верифицирован, и все варианты «собирает» машина, автоматически подбирая идентичные по сложности комплекты. Всегда существует миф, что соседу проще, чем тебе самому, на самом же деле это не так. Нет никакой теории заговора, что кому-то попадают задания проще или сложнее. Все на одинаковом уровне», – прокомментировал Анзор Музаев.

Он отметил, что если школьники подходят к изучению предмета обстоятельно и готовятся к экзаменам в соответствии со всеми рекомендациями педагогов и методистов, то они спокойно смогут выполнить любой вариант.

Источник: http://www.edu.ru/news/egegia/zadaniya-ege-i-oge-nikto-namerenno-ne-uslozhnyaet-/