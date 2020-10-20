Запущена образовательная платформа поддержки учителей, родителей и детей

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Новая платформа «Просвещение. Поддержка» станет частью экосистемы «Просвещения» и поможет решить наиболее актуальные запросы учителей, школьников и родителей. Педагоги смогут получить оперативную помощь от экспертов и авторов учебников при подготовке к ближайшему уроку, воспользоваться горячей линией, а родители – проверить уровень знаний детей на текущем этапе обучения.

Разработчики планируют выйти на разработку динамического контента, который позволит оказывать поддержку пользователям в день обращения. Об этом рассказал президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников в рамках пресс-конференции «Аргументы и факты».

Презентация всероссийского проекта состоялась в рамках пресс-конференции в издательском доме «Аргументы и факты» 20 октября. По словам президента Группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, сегодня в непростых условиях оказались не только учителя и школьники, но и родители, которые стали все чаще выступать для ребят в роли педагогов.

«Сейчас некоторые регионы вынуждены продлить каникулы, в других продолжается очное обучение с элементами дистанционного формата. Цифровые платформы, запущенные весной 2020 года, например, «Моя школа в online», помогли учителям решить важную часть основных задач. Однако сейчас стало очевидно, что преподавателям (а также ученикам и родителям) необходима оперативная помощь в сопровождении обучения и в удовлетворении запросов, возникающих в процессе занятий», – подчеркнул Михаил Кожевников.

Новая платформа станет частью общей экосистемы Группы компаний «Просвещение». Поддержка будет представлена в формате единого окна на ресурсе по трем направлениям – для учителей, детей и родителей. Ученики, в частности, смогут получить персональную помощь от экспертов и педагогов по темам урока, которые не удалось хорошо освоить.

«Важное отличие ресурса в том, что на нем будут размещены именно такие темы, которые актуальны для участников учебного процесса здесь и сейчас. Это будут видео-ролики и подкасты, которые помогают разобрать непростые вопросы в доступной и понятной манере», – подчеркнул спикер.

Для учителей будут представлены в открытом доступе мастер-классы, инфографики, шаблоны презентаций, сервис психологической и методической помощи, актуальные предложения по повышению квалификации, дайджесты и обзоры лучших практик, помощь в интеграции в учебный процесс дополнительной литературы, современного оборудования и цифровых решений.

Для родительского сообщества предусмотрена помощь в организации обучения ребенка в дистанционном, смешанном и традиционных форматах. Родители смогут также получить ответы на сложные вопросы и темы, консультации при выполнении домашних заданий в видеоформате и формате подкастов, в рамках онлайн- и оффлайн встреч с экспертами, анонсов семейных программ дополнительного образования, а также получить чек-лист для проверки знаний школьной программы. Платформа интегрирована с проектом «Родительский университет: PRO-родители».

Еще одним важным разделом станет поддержка по подготовке к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). Ребята и взрослые смогут получить рекомендации в формате персонального репетитора, который поможет выстроить индивидуальную программу и подготовиться к ГИА и ЕГЭ в непростых условиях.

Кроме того, все пользователи платформы смогут воспользоваться горячей линией – получить в течение дня консультацию или помощь в решении конкретного вопроса в рамках образовательного процесса.

«Нас объединяет общая цель. Дети, родители и педагоги сегодня адаптируются к новым условиям, сталкиваются с новой нагрузкой. Но для нас всех важно, чтобы ребята получили достойное образование и могли поступать на те специальности, которые выбирают. И наша совместная задача – создать максимально комфортную среду, в которой дети могут успешно подготовиться и добиться необходимых результатов. Уверен, новая платформа станет полезным дополнительным ресурсом для всех участников учебного процесса», – подчеркнул Михаил Кожевников.

Источник: Alt Communication Group