Эксперт: Более 70% школьников Московской области принимают участие в олимпиадных соревнованиях

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Директор Гимназии имени Е.М.Примакова, руководитель Образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе рассказала, как сейчас проходит подготовка школьников Московской области к интеллектуальным состязаниям и какие предметы выбирают чаще всего участники.

Оператором всероссийской олимпиады школьников в 2020 году является Академия «Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний).

– В этом году Московская область перевела школьный этап всероссийской олимпиады школьников в онлайн-режим. Расскажите, как сейчас он проходит в регионе?

Этот переход помогает решить сразу несколько задач. Для нас важно, чтобы максимальное количество детей – вне зависимости от того, дома они находятся или в школе, – имели возможность принять участие в олимпиаде. Во-вторых, помимо максимального охвата, это более удобный формат для учеников, он дает возможность выбора. У каждой школы есть условия организовать олимпиаду так, как удобно детям и взрослым. Ребята могут пройти олимпиаду в рамках учебного процесса в школе или написать ее вечером дома. Если говорить о статистике, то мы видим, что вечерние часы для написания олимпиады очень востребованы детьми. А это значит, что мы движемся в сторону популяризации олимпиадного движения, «приближения» олимпиады к каждому ребенку.

– Какие еще изменения связаны с переходом в онлайн-режим?

Подготовка к этапам олимпиады идет в каждой образовательной организации в рамках внутреннего учебного плана и внеурочной деятельности. Также, в этом году мы запускаем новый проект для подготовки к олимпиадам на платформе «Взлет.Онлайн». Проведение школьного этапа в онлайн-формате впервые – это интересный, сложный и трудоемкий процесс для центра. Важно отметить, что удалось высвободить учителей от дополнительной нагрузки, которая связана не только с проведением самой олимпиады, но и с подготовкой к ней (например, распечатка материалов и проверка заданий).

– Насколько сегодня популярны интеллектуальные состязания среди школьников Московской области?

Охват детей в Московской области значительный: сегодня мы имеем более 1 300 000 участий в школьном этапе олимпиады и почти 300 000 уникальных участников – школьников 4-11 классов. Мы поддерживаем наш центр информационно: у нас есть страницы в популярных социальных сетях, наглядный сайт с необходимой информацией, что позволяет детям и их родителям быть в курсе всех актуальных событий. Кроме того, в этом году мы выступили оператором нового онлайн-соревнования – Подмосковной олимпиады школьников, учрежденной Министерством образования Московской области в августе. Она началась Комплексной олимпиадой по истории, обществознанию и праву и охватила более 8 000 школьников.

– Какие предметы сегодня вызывают у учащихся наибольший интерес?

Более 70% школьников Московской области принимают участие в олимпиадных соревнованиях, это уже более чем высокий показатель. Сегодня самым востребованным на олимпиаде предметом является русский язык. На школьном этапе олимпиады по русскому языку в этом учебном году приняли участие более 155 000 школьников. Большой популярностью пользуются литература, история. В общем, гуманитарный блок пока держит первенство. Важно отметить, что среди преимуществ проведения олимпиад в онлайн-формате мы выделяем очень большой приток детей по иностранным языкам (китайский, итальянский, французский). У детей, которые в школе не занимаются этими предметами, появилась возможность участвовать в таких олимпиадах.

– Как вы сегодня оцениваете успехи школьников на международной олимпиаде?

Конечно, мы радуемся успехам наших ребят. Исторически так сложилось, что Россия на международной олимпиаде всегда достойно выступает. Сейчас интерес к этим мероприятиям очень высок. Стоит сказать, что в Московской области в этом году есть хорошие результаты в международных олимпиадах (Алиса Бугрова стала обладателем золотой медали на Европейской международной олимпиаде по физике EuPhO-2020, Дмитрий Фомин получил «серебро» на Европейской олимпиаде по географии EGEO-2020).

– И напоследок, поделитесь, пожалуйста, несколькими советами для ребят, которые только начинают свой путь в олимпиадном движении.

Самое главное: не бояться пробовать свои силы, участвовать в разных олимпиадах, нащупывать свои интересы. Школьный этап – это олимпиада для всех. Ребенок может выбрать несколько предметов и понять, какой ему ближе. На мой взгляд, любой опыт прохождения олимпиад очень важен.