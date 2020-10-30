Школьник из Башкирии по своему желанию чистит от мусора гору возле родного города

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13-летнего подростка из Баймака никто не просил этим заниматься. Ильмир Муратов по собственному желанию убирает мусор с подножия горы Ирандык. Только в День Республики ему удалось собрать 11 мешков мусора.

13-летний школьник из города Баймак Ильмир Муратов показывает прекрасный пример своим сверстникам. Как рассказывает его мама Рамиля Файзрахмановна, он уже с малых лет беспокоится о чистоте окружающей природы. Еще с детства он любил выходить на экологические субботники с дедушкой и бабушкой в деревне Чингизово Баймакского района. Когда подрос, начал самостоятельно, без какой-либо указки чистить от мусора двор собственного дома и улицу, в котором живет его семья.

А в этом году Ильмир вместе со своей собакой направились к подножию горы Ирандык, расположенного рядом с городом. Увидев количество мусора на горе, мальчик не стал долго думать, вернулся за мешками мусора и начал собирать. Однако мусора, оставленного людьми, оказалось намного больше и ему пришлось возвращаться сюда еще несколько дней в свободное от учебы время. Узнав, чем занимается их сын, родители поддержали его идею и купили ему 30 килограммовые мешки.

В предыдущие выходные только он собрал 30-40 мешков мусора и отнес в специально отведенный контейнер. А в День Республики до обеда он наполнил еще 11 таких мешков.

Источник: https://yandex.ru/turbo/mkset.ru/s/news/society/17-10-2020/shkolnik-iz-bashkirii-po-svoemu-zhelaniyu-chistit-ot-musora-goru-vozle-rodnogo-goroda