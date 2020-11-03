Краснодарские студенты разработали роботизированную систему для длительного хранения овощей

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Студенты Краснодарского государственного технологического университета представили на всероссийском фестивале РОБОФЕСТ автоматизированную систему, позволяющую продлить срок хранения овощей и сократить потери урожая. РОБОФЕСТ 2020 проходил в онлайн-режиме с 26 октября по 1 ноября, в нём участвовали дети и молодые люди от 6 до 26 лет.

Роботизированная система, разработанная командой краснодарских участников, состоит из стального основания, на которое помещаются овощи, и вентиляционных шахт, которые расположены по периметру овощехранилища. В каждой шахте установлены датчики углекислого газа, температуры и влажности. Как только датчики фиксируют отклонения от допустимых показателей, автоматически включается система, регулирующая температуру и поступление свежего воздуха. Контролировать платформу и следить за условиями хранения урожая можно дистанционно.

На разработку автоматизированной системы ушло более полугода. Проектом уже заинтересовались агропромышленные предприятия, в том числе краснодарская компания «Прогресс Агро». Команда, разработавшая систему, стала призёром фестиваля РОБОФЕСТ в соревновании «Инженерный проект», направление — «Агропромышленный комплекс». Участники команды планируют запатентовать свое изобретение и продолжить работу над повышением его эффективности.

Источник: Фонд «Вольное Дело»