Студентка из Краснодара написала диплом по кейсу «Магнита» и получила работу в компании

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Выпускница Кубанского государственного университета Карина Симонян устроилась на работу в компанию «Магнит» после победы в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Карина загорелась желанием работать в компании еще на втором курсе. На тот момент обязательным условием был опыт работы, а конкурс на интересующую позицию составлял 50 человек на место, и она не решилась отправить свое резюме.

«Уже на выпускном курсе я узнала о проекте «Профстажировки 2.0» и решила в нем поучаствовать – написать дипломную работу по кейсу «Магнита». Мне предстояло решить конкретную бизнес-задачу – определять точную выручку от продажи товара при наличии его остатков на полках. Я хотела продемонстрировать работодателю свои практические навыки в программировании, в применении методов машинного обучения и аналитике. В итоге разработала 5 моделей решения этого кейса», – рассказала Карина.

По ее словам, победа в проекте дала конкурентные преимущества перед другими соискателями на стартовые позиции в компании. Ей предложили две позиции на выбор: бизнес-аналитик и системный аналитик.

«В итоге я попала на работу к одному из лидеров российского продуктового ритейла. Я увидела его совершенно по-новому – поняла, что это интересная сфера бизнеса с внушительным карьерным потенциалом для тех, кто хочет работать с аналитикой и Big data. Я очень рада, что мои сейчас теоретические разработки применяются на практике и помогают клиентам «Магнита». Советую студентам любых курсов и направлений использовать кейсы платформы профстажировки.рф для курсовых и дипломных работ. Принцип «изучил – примени» позволит максимально сократить дистанцию между работодателем и начинающим специалистом», – рассказала Карина.

Руководитель сектора по сотрудничеству с вузами ПАО «Магнит» Диана Куропатова отметила, что на платформе профстажировки.рф размещено 44 кейса «Магнита», в основном это задачи для ИТ-специалистов.

«Участники конкурса студенческих работ, выбравшие кейсы компании, смогли найти новые подходы к решению поставленных задач. Некоторые из них взяли на вооружение наши сотрудники. Работа со студентами через задачи, размещенные на платформе проекта, позволяет увидеть их потенциал и найти лучших. Наши кейсы – это актуальные вопросы современной крупной компании, поэтому решать их точно полезно! Мы ценим свежие взгляды и идеи, и конечно, оценили стремление и потенциал Карины Симонян. Рады, что наша команда пополнилась таким целеустремленным сотрудником», – отметила Диана Куропатова.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что истории трудоустройства победителей больше всего вдохновляют студентов участвовать в новом сезоне конкурса.

«Компания «Магнит» одной из первых присоединилась к нашему проекту в качестве партнера-работодателя. На ее примере мы видим, как работает социальный лифт для молодого специалиста: компания ставит перед участниками амбициозные задачи, за решение которых они с азартом берутся. В итоге авторы лучших решений получают не только приглашение на практику или стажировку, но начают карьеру в компании мечты. Радует, что примеров трудоустройства наших победителей становится все больше», – отметил Семин.

Проект «Профстажировки 2.0» создает новый современный механизм взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя. По итогам первого сезона конкурса победителями стали 505 студентов, а второго – 636.

Сейчас на платформе проекта размещено 4622 кейса от 1341 работодателя. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»