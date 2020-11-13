Как будут принимать в колледжи в 2021 году?

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Опубликован приказ министерства просвещения, устанавливающий порядок приема на обучение по программам среднего профессионального образования. Он будет действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Вот пять самых важных дат для абитуриентов из него.

Не позднее 1 марта

Образовательная организация должна разместить на своем сайте и информационном стенде правила приема, условия для платников и бюджетников, перечень вступительных испытаний и доступных специальностей и профессий.

Не позднее 1 июня

Будет опубликовано общее количество мест по каждой специальности для платников и для бюджетников. Правила подачи и рассмотрения апелляций, информация о количестве мест в общежитии.

Не позднее 20 июня

Начинается прием документов.

До 10 августа

Прием заявлений на направления, которые требуют дополнительных вступительных испытаний.

До 15 августа

Прием документов на очную форму обучения. (Он продлевается до 25 ноября при наличии свободных мест).

Какие изменения нужно учитывать поступающим в колледжи и техникумы в 2021 году?

Документ рассчитан до 2027 года. Раньше все подобные приказы были бессрочными.

Абитуриент должен подписать согласие на обработку персональных данных.

Расширен перечень индивидуальных достижений, которые дают преимущество при поступлении. Это победа в Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах WorldSkills и т.д.

Расширен перечень специальностей, при поступлении на которые проводятся дополнительные вступительные испытания.

Изменен порядок подачи заявления на поступление. Теперь абитуриент может подать его не только лично в приемную комиссию, но и в электронном виде. Через цифровые порталы региональных и муниципальных госуслуг. И даже просто по электронной почте.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/11/13/quality_of_education/15619-kak_budut_prinimat_v_kolledzhi_v_2021_godu