Студент Кубанского госуниверситета после победы в проекте «Профстажировки 2.0» получил интересную работу и вдохновение разрабатывать собственные IT-проекты

/Образование/

Студент Кубанского государственного университета Леон Алексанянц после победы в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» получил заветную «строчку в резюме», которая стала пропуском на работу в кубанский банк.

Сейчас он разрабатывает для него мобильные приложения. «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» Общероссийского народного фронта. Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В рамках первого сезона конкурса Леон решал кейс одного из крупных российских ритейлеров, для которой разработал прототип программы автоматизированного подбора сотрудников на сайтах вакансий. Тогда он проанализировал плюсы и минусы имеющихся на рынке решений, и их стоимость, после чего предложил программу, способную собирать и систематизировать информацию о кандидатах с учетом требований работодателя. В компании высоко оценили решение студента и даже рассматривали его в качестве потенциального сотрудника.

«После победы меня ждала летняя стажировка в компании, для которой я решал кейс, но буквально перед стартом я получил интересное предложение от одного из кубанских банков, который откликнулся на мое резюме на HH. Я как раз его обновил – включил опыт участия в федеральном проекте «Профстажировки 2.0» и приложил презентацию кейса. Я легко справился с тестовым заданием и получил должность android-разработчика с интересными условиями и достойной заработной платой. К сожалению, обстоятельства сложились так, что пройти стажировку я не успел, зато получил хорошую работу, что большая удача для студента третьего курса», – рассказал победитель конкурса.

Леон увлекся программированием еще в школе. Самостоятельно изучив несколько языков, он начал создавать собственные проекты и стал призером хакатона «От Винта!»

«В современных реалиях все большее внимание уделяется развитию человеческого капитала, в том числе и со стороны крупного бизнеса. Поэтому развитие необходимых компетенций, как для опытных сотрудников, так и для начинающих специалистов и студентов становится одной из приоритетных задач. Победитель проекта «Профстажировки 2.0» Леон – яркий тому пример. Мы искренне рады, что наша совместная работа с конкурсом приносит положительные результаты и раскрывает настоящие таланты среди молодежи», – отметила руководитель сектора по сотрудничеству с вузами ПАО «Магнит» Диана Куропатова.



«Пример Леона показывает, как действует социальный лифт нашего студенческого конкурса – пока ждешь стажировку в одной крупной компании, легко можешь получить интересное предложение от другой. Главное – сообщать потенциальным работодателям о своем опыте участия в масштабных проектах и полученном опыте работы над реальными бизнес-задачами. Радует, что наши победители понимают, что сейчас компаниям не так важен стаж работы, как конкретные навыки и умение решать поставленные задачи. Леон смог это продемонстрировать сразу двум работодателям и сделать важный для себя выбор», – подчеркнул руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Леон не остановился на получении интересной работы. Участие в «Профстажировках» вдохновило его на разработку новых проектов в сфере IT. Он планирует, что в будущем они помогут оптимизировать многие процессы, а значит, упростить жизнь людей. Один из них – приложение, которое поможет автомобилистам быстро находить эвакуированный автомобиль. Сейчас Леон работает над прототипом IT-продукта, который он хочет предложить ГИБДД.

«Если автовладелец не обнаружил свой автомобиль на парковочном месте, то с помощью моего мобильного приложения он сможет оперативно выяснить, забрал ли его эвакуатор. В таком случае отобразится место, где она находится, время ее нахождения на парковке, стоимость услуг эвакуатора, штраф и даже видеозапись процесса эвакуации. Кроме того, в приложении можно будет сразу оплатить штраф, парковку и эвакуацию, в том числе с дополнительной скидкой через портал «Госуслуги». В приложении также можно будет получить квитанцию об оплате, чтобы забрать машину», – рассказал о своей задумке Леон.

По словам Леона, идея приложения возникла после многочисленных жалоб друзей-автомобилистов, которые сталкивались не только со сложностью процесса выяснения, где автомобиль, но и с незаконной эвакуацией, которую было очень сложно доказать без наличия видеозаписи. Его приложение решить разом все эти проблемы.

Проект «Профстажировки 2.0» создает новый современный механизм взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя. По итогам первого сезона конкурса победителями стали 505 студентов, а второго – 636.

Сейчас на платформе проекта размещено 4641 кейс от 1355 работодателей. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»