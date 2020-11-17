Школьников пускали на уроки за деньги

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После скандала ученикам школы все-таки разрешили посещать платные спецкурсы по желанию.

В одной из школ Нижнего Новгорода после введения дистанционки разгорелся скандал. Поводом для разбирательства стала, как это ни странно, вовсе не удаленка, а регулярные походы детей в школу на очные занятия.

Мама семиклассника в социальных сетях рассказала губернатору области, что детей заставляют приходить в школу на платные дополнительные занятия после дистанционных уроков.

Родителей возмутил тот факт, что в разгар пандемии детей подвергают опасности, заставляя приходить в школу на платные спецкурсы.

Глава региона Глеб Никитин уже отреагировал на жалобу и пояснил, что требования образовательного учреждения не законы.

От редакции: а в вашей школе предъявляют такие требования?

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/11/17/CHto_proiskhodit/15658-nizhegorodskih_shkolnikov_puskali_na_uroki_za_dengi