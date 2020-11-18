Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников может пройти дистанционно – Рособрнадзор

Мероприятие запланировано на февраль 2021 года.

Итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов российских школ может пройти в дистанционном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«Вопрос отмены или переноса итогового собеседования пока не обсуждается. В данный момент мы понимаем, что решающим фактором в этом вопросе будет эпидемиологическая ситуация. Если появятся соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, то, скорее всего, органами исполнительной власти будет рекомендовано провести собеседование истанционно. Такая схема была апробирована в прошлом году», – заявили в пресс-службе.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов введено в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.

Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

Результатом итогового собеседования может быть зачет или незачет.

Участники итогового собеседования должны выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.