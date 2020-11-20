Более 320 тысяч учащихся Подмосковья приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников

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В Подмосковье подвели итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В сентябре-октябре образовательный центр «Взлёт» впервые провёл школьный этап ВсОШ в дистанционном формате. Платформу для онлайн-олимпиады разработала компания «Цифровое образование».

В этом году в школьном этапе ВсОШ приняли участие более 320 тыс. школьников (53% от общего количества обучающихся 4–11 классов Московской области). Количество участий составило 1,2 млн по 24 предметам, то есть каждый ребёнок участвовал в олимпиаде в среднем по 3–4 предметам.

Наибольший прирост участий по сравнению с предыдущим учебным годом показали следующие муниципалитеты:

- г. о. Истра — прирост на 68%;

- г. о. Электросталь — на 33%;

- Ленинский г. о. — на 32%;

- г. о. Дзержинский — на 29%;

- г. о. Электрогорск, Домодедово и Пушкинский г. о. — на 23%.

Самыми массовыми предметами стали русский язык (154 тыс. участий), математика (147 тыс.) и английский язык (102 тыс.).

По сравнению с прошлым учебным годом заметно увеличилось количество участников по иностранным языкам — итальянскому (прирост на 278%), испанскому (на 211%) и китайскому (на 188%).

Ученики 5–6 классов показали самые высокие результаты по многим предметам. Так, именно эта возрастная категория набрала наибольшее количество максимальных баллов по географии (1 648 школьников), обществознанию (414 школьников) и экологии (398 школьников). Лучшими математиками оказались четвероклассники — целых 212 решений на максимальный балл.

Как проходила онлайн-олимпиада

Учащиеся подключались к онлайн-платформе через Школьный портал Московской области без дополнительной регистрации на сторонних сервисах. Решать задания школьники могли и в своей школе, в компьютерном классе, и у себя дома.

Кстати, именно благодаря онлайн-формату в этом году увеличилось количество участников олимпиады по иностранным языкам — итальянскому, испанскому и китайскому. Каждый ребенок, который не изучает эти языки в рамках школы, но делает это дополнительно, смог принять участие в этих олимпиадах.

Результаты школьного этапа становились известны через несколько дней после того, как школьник завершал олимпиаду. Сначала он получал промежуточные результаты, которые можно было оспорить, подав апелляцию. Что важно: учителям была доступна аналитика участия школьников в олимпиаде.

Алексей Половинкин, генеральный директор ООО «Цифровое образование»:

«Первый этап главного интеллектуального соревнования школьников Московской области в этом году прошел на онлайн-платформе «Цифрового образования». Перед нами стояли два вызова: решить вопрос и с идентификацией школьников и дать им возможность подачи апелляции. Обе задачи были успешно реализованы. Новый формат позволил охватить максимальное число школьников и получить качественную аналитику на уровне школы, муниципалитета и всего региона. С помощью цифровых технологий Подмосковье сможет в дальнейшем сопровождать и развивать выявленные таланты, существенно увеличив охват школьников, с опережением достигая целей федерального проекта “Успех каждого ребенка”».

Майя Майсурадзе, руководитель образовательного центра «Взлёт»:

«Онлайн-олимпиады — это для нас совершенно новый опыт. Мы хотим, чтобы дети в любое удобное для себя время могли решать задания олимпиады. Этот новый опыт позволит нам сохранять цифровой след школьника от школьного этапа ВсОШ до заключительного».

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