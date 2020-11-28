Участвуй в конкурсе киносценариев про профессию учитель

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Открыт приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе киносценариев на создание кинофильмов, популяризирующих педагогическую профессию, организатором которого выступает Министерство просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится с целью привлечения сценаристов к раскрытию особенностей работы учителей, поиска новых идей в художественном отражении этой крайне важной профессии.

Всем желающим предлагается подавать работы в 5 номинациях: лучший сценарий художественного, документального, короткометражного, детского художественного или анимационного фильма.

К участию приглашаются все желающие старше 16 лет. Образование и наличие опыта не имеют значения. У сценария может быть несколько авторов.

Оценивать мастерство конкурсантов будут: сценарист фильма «Пиковая дама. Зазеркалье» Мария Огнева, киновед и ведущий программы «Современное кино с Всеволодом Коршуновым» Всеволод Коршунов, сценарист фильмов «Две легенды», «Живой», «Филатов» Дмитрий Абезяев, руководитель мастерских режиссуры ВГИК Виталий Калинин и другие известные режиссёры, сценаристы, актеры и продюсеры.

Потенциальным конкурсантам до 1 декабря необходимо прислать заявки на участие. Заявка включает в себя синопсис и сценарий фильма. На конкурс принимаются сценарии без ограничения срока давности, по которым не были поставлены фильмы, и которые не были запущены в производство до подведения итогов конкурса.

Ждем нетривиальных, интересных и качественно написанных историй.

Победители конкурса получает рекомендации по реализации сценария представителями российской киноотрасли.

Проведение финала конкурса планируется 7 декабря.

Успейте подать заявку на странице конкурса http://scenariykino.ru/ и пусть победит сильнейший!