Что будет с ВПР в 2021 году?

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Рособрнадзор на совещании по оценке качества образования рассказал о подходах к организации проведения ВПР. Мы все собрали, и получилось 5 важных пунктов.

1. Расписание ВПР будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Пока ланируется их провести весной 2021 года. Но если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, проверочные работы перенесут на осень.

Неопределенность, конечно, не радует, но все мы сейчас зависим от коронавируса и обстановки вокруг.

2. Временно интервал для ВПР будут определят школы сами.

Для школ будет определен временной интервал проведения ВПР, внутри которого они смогут самостоятельно сформировать график проверочных работ по разным классам и предметам.

Так уже было в 2020 году.

3. Проведение ВПР в дистанционном формате не планируется. Родители, скорее всего, будут рады. А дети, наверное, нет, потому что в поисковых запросах часто встречается именно этот: как списать на дистанционном экзамене. Кстати, экзамены в дистанционном формате уже кое-где проводились.

4. В 2021 году ВПР впервые пройдут в СПО. Студентам колледжей предложат написать две проверочных работы: одну по профильному предмету и вторую, которая проверит уровень общеобразовательной подготовки. Речь про это уже шла, но теперь ВПР вошли в СПО не только на уровне разговоров.

5. Новая проверочная работа на компьютере.<p "="">В перспективе перечень ВПР будет дополнен проверочной работой по оценке навыков, важных для цифровой экономики. И вот ее как раз дети будут выполнять на компьютере.

Важно, потому что еще такого не было.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/12/1/quality_of_education/15824-chto_budet_s_vpr_v_2021_godu