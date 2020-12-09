Образовательная деятельность Романа Василенко

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Как часто и сильно вы расстраиваетесь, когда видите успехи других?

А ведь зачастую виден только итог многочисленных побед и поражений. Но не стоит думать, что успешный человек — это робот со встроенным успешным алгоритмом. Абсолютно каждый способен на многое, нужно лишь комплексно подойти к вопросу.

Знаете, почему бедные беднеют, а богатые богатеют? Увы, секрета нет, все заключается в мышлении. Если бедному дать деньги, то через какое-то время он вновь окажется бедным, но если у богатого отобрать все, то он снова станет богатым. Такое происходит не только заграницей, но и у нас в стране. Не верите? В таком случае можете убедиться в этом утверждении, познакомившись с Романом Василенко.

Сегодня он не только майор в отставке, но и президент холдинга Life is Good, меценат, защитивший докторскую по экономике и создавший академию бизнес-процессов IBA, основатель и председатель правления жилищного кооператива ЖК Бест Вей. Многие заслуги Романа Василенко — результат дисциплины и упорного труда. Родился в Ленинграде в конце 60-х годов. Карьера финансиста началась с единственного в мире высшего военного училища с экономическим профилем, выбор был обусловлен карьерой родителей, кадровых офицеров. Сначала важно было преодолеть конкурс в училище, где несколько человек претендуют на одно место, и получить финансовое образование. После завершения училища Роман служил офицером в Ленинградской Военно-морской базе, в 17-ом флотском экипаже (ВМФ РФ). Карьеру военного завершил в 1998 году, Роман ушел в отставку, будучи капитаном 3-го ранга или в звании майора, так что сохранил право носить военную форму и знаки отличия. Для Романа Василенко это очень ценно, он дорожит честью и достоинством мундира. На этом этапе еще нет богатства, которое будет отобрано, но подождите. Перемены в стране затронули каждого, и после отставки Роман Василенко оттачивал свои знания и приобретал новые на курсах MBA в разных странах. К сожалению, нельзя сказать, что карьера складывалась легко, но препятствия были преодолены с достоинством. Построению карьеры в разных компаниях консалтинга он посвятил более 15 лет. Упорство и жажда лучшей жизни несколько раз возносили его с позиции начинающего финансового консультанта до управляющего директора в нескольких компаниях, которые до сих пор работают. Появились богатство и вероломство, но все потери еще не критичны.

В 2013 году Роман с компаньоном занялся оформлением совместного бизнеса, но это сотрудничество стало роковым. В результате бессонных ночей и длительных командировок Роман обеспечил невероятный старт компании, но бизнес пришлось уступить. Нечестные способы взаимодействия с компаньоном, обман, шантаж и угрозы привели к банкротству, в народе про такое говорят, что бизнес “отжали”. Третье по счету, самое сокрушительное банкротство. Немногие могут выйти из банкротства даже единожды. Трудно поверить и понять, чего стоило военному в отставке оставить свое детище и снова вернуться в начальную точку. Поверженный, но не сломленный — это как раз о Романе Василенко. В 2013 году ему пришлось продать имущество и лишиться привычного образа жизни. Все что осталось это опыт, взаимоотношения со многими людьми, и готовность созидать снова. Невозможно отобрать то, к чему он готов, а Роман был готов вести свой честный бизнес.

Гибкий ум, репутация и связи привели Романа в 2014 году в Государственную Думу. Поиск ответов на один-два главных вопроса в масштабах страны дали начало прозрачному, законному и нужному обществу бизнесу. Так появилась идея жилищной кооперации с общеизвестными принципами в основе, но с абсолютно новой подачей и скоростью продвижения. Это детище Романа Василенко более масштабное, аналогов нет и, возможно, в ближайшее время не появится.

Казалось бы, вот она — вершина успеха, можно больше ничего не делать, но сегодня Роман Василенко помогает многим людям определить истинные цели и обозначить направление для их реализации. Для такого личного взаимодействия очень важно доверие между людьми, быстрое достижение намеченного прямо зависит от схожих взглядов и целей. Для многих мужчин и женщин Роман Василенко — легендарный человек, образец чести и благородства, трудолюбия и успеха.

Сейчас очень популярна работа с мышлением, именно оно определяет, какие результаты будут достигнуты. Самый быстрый способ получить информацию — социальные сети, не важно, какой отдаёте предпочтение. Нужно лишь решить, с какой целью вы открываете любое приложение, время будет потрачено с пользой или нет. Выбирайте то, что важно, занимайте свой ум чем-то новым, ведь время — невосполнимый ресурс.

Сегодня Роман Василенко активно ведет социальные сети, рассказывает и показывает, как разные привычки и образ мыслить влияют на человека. Невозможно лично помочь всем людям, поэтому у Романа несколько раз в неделю выходят полезные публикации или короткие видео-ролики. В профиле Инстаграм и канале в YouTube можно найти много полезных рекомендаций и практических советов, это прекрасные источники богатейшего опыта, которым Роман делится безвозмездно. Анализируя и адаптируя для себя рекомендации Романа, можно внезапно стать богаче и это подтвердят все, кто взаимодействует с ним. Настоящий патриот, меценат, щедро делится своим опытом, глядя на него понятно что возможно все, преград нет и есть множество возможностей. Невозможно продолжать жить тихо и спокойно после знакомства с Романом. Будь настойчив, внимателен и, неважно что произошло, всегда делай ещё один шаг.

Евгений Счастливый